|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 бер, 2023 22:15
Игорь Алексеевич написав: Ромасик написав:
Спд думає, чи отримає в цьому місяці працівник Запоріжсталі зп. Інакше він не спд.
Зачем ему думать, про Запорожсталь. Это раньше такое в голову внушали. Сегодня совершенно др. времена и др. возможности заработка. А кто работает в услугах или торговле то его лучшие клиенты такие же как он - самозанятые люди.
Йому потрібно думати, бо якщо працівник Запоріжсталі не отримає зп, то ніхто не прийде в його наливайку, ніхто не купить китайські чоботи, не замовить утеплення балкону і встановлення кондиціонера. І продавець чобіття, встановлювач балконів і кондиціонерів теж не прийдуть в наливайку, бо працівник Запоріжсталі теж не приніс їм зп.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 6011
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1376 раз.
- Подякували: 813 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 бер, 2023 22:20
Alien написав:
, пояснювало поведінку більшості трудяг що заробили копійчину і не мали справ ні з вуличними мінялами, ні з вуличними ПОВами, ні з офіційними ПОВами (багатьом з них навіть розрізнити два останніх технічно складно).,
шо це за гусь такий вуличний ПОВ ?
це ПОВ який роками працює без ліцензії чи це офіційний ПОВ який "забуває" видавати фіскальний чек ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5746
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 296 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 00:13
Панове, хто як оцінює вірогідність зниження курсу нацбанку? Я так розумію це може вплинути і на курс, по якому банки продають долари в рамках конвертдепозитів.
-
Nick_D
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 04.01.23
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 01:05
Economist написав: Economist написав:
Вагався у виборі нового банку між Райфом з 37,43 (надійність), і Айбоксом з 36,93 (краща з помийок). Тепер вибір очевидний. Враховуючи мутні справи Айбокса з онлайн-ло%отронами, то можливо це і на краще.
"Вищі сили", які підняли курс обміну в Айбоксі, врятували від входження в "помийку" за декілька днів до її колапсу. Відтепер навіть і дивитись не буду на убіби, мотори, глобуси і подібних кандидатів на тимчасову адміністрацію або ліквідацію. Приват, Райф, Тас, Укргазбанк - джентльменський набір для відносно спокійного життя під час шторму.
Только при снижении уличного курса не выгодно уже ходить в приват, райф итд
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2030
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 01:07
Andrey2512 написав:
И ведь никто даже подумать не мог, что Айбокс банк схлопнется.
Тоже влип с ними, в этом году начал "сотрудничать"
Шарики праздничные возле отделения подкупили на Крещатике.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2030
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 09:44
Proofy
не один Ви купились, купились целие бригади
мастеров карусельних дел:
"7 березня Нацбанк відкликав ліцензію у Айбокс Банку (iBox Bank) і того ж дня поставив його на ліквідацію без можливості знайти нових інвесторів та відновлення.
При тому, що структура не втратила платоспроможність, збільшила капітал та отримала непоганий прибуток за підсумками 2022 року. "
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5816
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 737 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 09:46
Goodman
в местах обичного скопления долларовой масси курс на 30коп ниже,
а по серединочке :
$•38.50/38.65
🇪🇺€•40.40/40.55
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5816
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 737 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 10:37
"Хамить не надо по телефону..." . Не груби, алієн, я до тебе не грубив до цього.
Alien написав:
В мене валютчики як ті що стоять на вулиці так і та що пересіли в пови які не зареєстровані, але яких я знаю когось з часів реформи 1996 року, когось з часів криз 1998, 2008 років - нічого не крали, то чому я маю бажати щоб вони згинули (як до речі і таксисти, послугами яких доводилось користатись)?
То це ви і є валютчик? Розмова закінчена, ви своїх покривати завжди будете. Рука руку миє.
Вокзальні таксисти з їхніми х5-х20 прайсами - дно, яке має згинути.
А я відповідаю тим, хто боїться міняти не в банках: треба міняти в різних місцях, не всю суму за раз, і подалі від міста/місця проживання. Як Успіх і підсумував.
-
042013
-
-
- Повідомлень: 168
- З нами з: 22.07.18
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 10:51
Nick_D написав:
Панове, хто як оцінює вірогідність зниження курсу нацбанку? Я так розумію це може вплинути і на курс, по якому банки продають долари в рамках конвертдепозитів.
маловероятно
хотелось бы, конечно, но увы - напротив, все идет к одному знаменателю, но до конца войны свободного курса не будет
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5340
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 10:52
Тепер виникає питання, про кого казав Нацбанк - що Айбокс не єдиний, хто видмивав гроші, але поки не може назвати назву.
-
Snower
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|55706
|
|
|5
|26024
|
|
|3
|6811
|
|