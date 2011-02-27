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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 745746747748>
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 22:15

  Игорь Алексеевич написав:
  Ромасик написав:Спд думає, чи отримає в цьому місяці працівник Запоріжсталі зп. Інакше він не спд.
Зачем ему думать, про Запорожсталь. Это раньше такое в голову внушали. Сегодня совершенно др. времена и др. возможности заработка. А кто работает в услугах или торговле то его лучшие клиенты такие же как он - самозанятые люди.

Йому потрібно думати, бо якщо працівник Запоріжсталі не отримає зп, то ніхто не прийде в його наливайку, ніхто не купить китайські чоботи, не замовить утеплення балкону і встановлення кондиціонера. І продавець чобіття, встановлювач балконів і кондиціонерів теж не прийдуть в наливайку, бо працівник Запоріжсталі теж не приніс їм зп.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 22:20

  Alien написав:, пояснювало поведінку більшості трудяг що заробили копійчину і не мали справ ні з вуличними мінялами, ні з вуличними ПОВами, ні з офіційними ПОВами (багатьом з них навіть розрізнити два останніх технічно складно).,

шо це за гусь такий вуличний ПОВ ?
це ПОВ який роками працює без ліцензії чи це офіційний ПОВ який "забуває" видавати фіскальний чек ?
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 00:13

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Панове, хто як оцінює вірогідність зниження курсу нацбанку? Я так розумію це може вплинути і на курс, по якому банки продають долари в рамках конвертдепозитів.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 01:05

  Economist написав:
  Economist написав:Вагався у виборі нового банку між Райфом з 37,43 (надійність), і Айбоксом з 36,93 (краща з помийок). Тепер вибір очевидний. Враховуючи мутні справи Айбокса з онлайн-ло%отронами, то можливо це і на краще.


"Вищі сили", які підняли курс обміну в Айбоксі, врятували від входження в "помийку" за декілька днів до її колапсу. Відтепер навіть і дивитись не буду на убіби, мотори, глобуси і подібних кандидатів на тимчасову адміністрацію або ліквідацію. Приват, Райф, Тас, Укргазбанк - джентльменський набір для відносно спокійного життя під час шторму.
Только при снижении уличного курса не выгодно уже ходить в приват, райф итд
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 01:07

  Andrey2512 написав:И ведь никто даже подумать не мог, что Айбокс банк схлопнется.
Тоже влип с ними, в этом году начал "сотрудничать"
Шарики праздничные возле отделения подкупили на Крещатике.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:44

Proofy не один Ви купились, купились целие бригади
мастеров карусельних дел:

"7 березня Нацбанк відкликав ліцензію у Айбокс Банку (iBox Bank) і того ж дня поставив його на ліквідацію без можливості знайти нових інвесторів та відновлення. :!: При тому, що структура не втратила платоспроможність, збільшила капітал та отримала непоганий прибуток за підсумками 2022 року. " :!:
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:46

Goodman
в местах обичного скопления долларовой масси курс на 30коп ниже,
а по серединочке :
$•38.50/38.65
🇪🇺€•40.40/40.55
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:37

"Хамить не надо по телефону..." . Не груби, алієн, я до тебе не грубив до цього.

  Alien написав:В мене валютчики як ті що стоять на вулиці так і та що пересіли в пови які не зареєстровані, але яких я знаю когось з часів реформи 1996 року, когось з часів криз 1998, 2008 років - нічого не крали, то чому я маю бажати щоб вони згинули (як до речі і таксисти, послугами яких доводилось користатись)?


То це ви і є валютчик? Розмова закінчена, ви своїх покривати завжди будете. Рука руку миє.

Вокзальні таксисти з їхніми х5-х20 прайсами - дно, яке має згинути.

А я відповідаю тим, хто боїться міняти не в банках: треба міняти в різних місцях, не всю суму за раз, і подалі від міста/місця проживання. Як Успіх і підсумував.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:51

  Nick_D написав:Панове, хто як оцінює вірогідність зниження курсу нацбанку? Я так розумію це може вплинути і на курс, по якому банки продають долари в рамках конвертдепозитів.


маловероятно
хотелось бы, конечно, но увы - напротив, все идет к одному знаменателю, но до конца войны свободного курса не будет
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:52

Тепер виникає питання, про кого казав Нацбанк - що Айбокс не єдиний, хто видмивав гроші, але поки не може назвати назву.
Snower
 
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