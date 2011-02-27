Додано: Чет 09 бер, 2023 11:00

042013 написав: А я відповідаю тим, хто боїться міняти не в банках: треба міняти в різних місцях, не всю суму за раз, і подалі від міста/місця проживання. Як Успіх і підсумував. А я відповідаю тим, хто боїться міняти не в банках: треба міняти в різних місцях, не всю суму за раз, і подалі від міста/місця проживання. Як Успіх і підсумував.

Отже виходить що в підсумку ви писали зовсім не ПО СУТІ того питання про що писав я, а моє повідомлення просто виявилось не в тому місці і не у той час. Буває...Про те що я валючик? Ну тоді виходить що усі люди хто колись міняли валюту - валютчикиP.S. Щодо таксистів... Просто цікаво - ось кілька разів в мене було так - пізний вечір (або глупа ніч) - літак приземлився на якомусь невеличкому аеродромі в південно-східній Азії, або Африці. В цьому містечку нема Юбера, Болта, Граба та ін. тількі виключно місцеві таксисти. До місця ночівлі - 10-30 км - місцевість не знайома. Вранці може буде суспільний автобус до найлижчого селища. Що робити? Чекати ранку? Скористатись послугами таксистів, яких хтось хотів би знищити як клас? Питання риторичне. Те що інколи комусь здається злом в залежності від ситуації може бути єдиним можливим виходом. Тому бажати знищення будь якого негативного явища впевнений не правильно. Воно існує бо воно вигідне щонайменше двом сторонам. Правильніше було б створити такі умови щоб негативному явищу просто стало невигідно існувати - наприклад пустити серед ночі автобус спеціально під літак, що прилітає пізно, створити такі умови що валютообмін стане економічно не вигідним у вуличних повах тощо...