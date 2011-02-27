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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 бер, 2023 11:00
042013 написав:
А я відповідаю тим, хто боїться міняти не в банках: треба міняти в різних місцях, не всю суму за раз, і подалі від міста/місця проживання. Як Успіх і підсумував.
Отже виходить що в підсумку ви писали зовсім не ПО СУТІ того питання про що писав я, а моє повідомлення просто виявилось не в тому місці і не у той час. Буває...
Про те що я валючик? Ну тоді виходить що усі люди хто колись міняли валюту - валютчики
P.S. Щодо таксистів... Просто цікаво - ось кілька разів в мене було так - пізний вечір (або глупа ніч) - літак приземлився на якомусь невеличкому аеродромі в південно-східній Азії, або Африці. В цьому містечку нема Юбера, Болта, Граба та ін. тількі виключно місцеві таксисти. До місця ночівлі - 10-30 км - місцевість не знайома. Вранці може буде суспільний автобус до найлижчого селища. Що робити? Чекати ранку? Скористатись послугами таксистів, яких хтось хотів би знищити як клас? Питання риторичне. Те що інколи комусь здається злом в залежності від ситуації може бути єдиним можливим виходом. Тому бажати знищення будь якого негативного явища впевнений не правильно. Воно існує бо воно вигідне щонайменше двом сторонам. Правильніше було б створити такі умови щоб негативному явищу просто стало невигідно існувати - наприклад пустити серед ночі автобус спеціально під літак, що прилітає пізно, створити такі умови що валютообмін стане економічно не вигідним у вуличних повах тощо...
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:07
Nick_D написав:
Панове, хто як оцінює вірогідність зниження курсу нацбанку? Я так розумію це може вплинути і на курс, по якому банки продають долари в рамках конвертдепозитів.
На мою думку вірогідність мінімальна, гривневий бюджет країни не зійдеться, навіть якщо гривня і далі буде зміцнюватимуться під тиском сотень млн. $ які будуть поступати на ринок ну то НБУ просто викупить їх по встановленому курсу поповнюючи золотовалютні резерви тай усе…
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:10
042013 написав:
: треба міняти в різних місцях, не всю суму за раз.
лишь одна из проблемок: на сумму до 2к-3к валютчик хорошую цену не предложит.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:16
Бегал по обменникам последний раз лет 8 назад. Сейчас зашёл в один и поменял всю сумму, даже не пересчитываю.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:18
Proofy написав: Andrey2512 написав:
И ведь никто даже подумать не мог, что Айбокс банк схлопнется.
Тоже влип с ними, в этом году начал "сотрудничать"
Шарики праздничные возле отделения подкупили на Крещатике.
Меня подкупила карточка (12%).
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:19
Nick_D написав:
Панове, хто як оцінює вірогідність зниження курсу нацбанку
? Я так розумію це може вплинути і на курс, по якому банки продають долари в рамках конвертдепозитів.
В этом году НБУ курс будет только повышать
. На 1--3 грн.
Но не в марте, очевидно. Летом или осенью, скорее.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:38
flysoulfly написав:
лишь одна из проблемок: на сумму до 2к-3к валютчик хорошую цену не предложит.
Такое. В Одессе опт от 1k. Дальше и на 20к уже столько же.
Snower написав:
Тепер виникає питання, про кого казав Нацбанк - що Айбокс не єдиний, хто видмивав гроші, але поки не може назвати назву.
Это, вроде, не секрет: "По данным информированных источников среди народных депутатов NV Бизнес, в этой схеме были использованы следующие счета следующих банков: Айбокс Банк, Конкорд Банк, КомИнБанк, Укргазбанк, Окси Банк, Юнекс Банк, МТБ, банк с российским капиталом Сенс и другие"
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:39
flysoulfly написав: 042013 написав:
: треба міняти в різних місцях, не всю суму за раз.
лишь одна из проблемок: на сумму до 2к-3к валютчик хорошую цену не предложит.
Ризикувати життям заради "5-10коп. більше"?
Серйозно?))
Пофантазуємо))
Думки грабіжника:
- сума 2-3Кдол - "та ну нах, за таке сідати, якщо зловлять..."
- сума 10Кдол. - "ризикнути і дати йому по голові, чи не ризикувати...?"
- сума 50Кдол. - "так, треба подумати, де/в якому місці краще дати йому по голові...?"
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