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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:39
flysoulfly написав: 042013 написав:
: треба міняти в різних місцях, не всю суму за раз.
лишь одна из проблемок: на сумму до 2к-3к валютчик хорошую цену не предложит.
Ризикувати життям заради "5-10коп. більше"?
Серйозно?))
Пофантазуємо))
Думки грабіжника:
- сума 2-3Кдол - "та ну нах, за таке сідати, якщо зловлять..."
- сума 10Кдол. - "ризикнути і дати йому по голові, чи не ризикувати...?"
- сума 50Кдол. - "так, треба подумати, де/в якому місці краще дати йому по голові...?"
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:11
moveton написав: flysoulfly написав:
лишь одна из проблемок: на сумму до 2к-3к валютчик хорошую цену не предложит.
Такое. В Одессе опт от 1k. Дальше и на 20к уже столько же.
Snower написав:
Тепер виникає питання, про кого казав Нацбанк - що Айбокс не єдиний, хто видмивав гроші, але поки не може назвати назву.
Это, вроде, не секрет: "По данным информированных источников среди народных депутатов NV Бизнес, в этой схеме были использованы следующие счета следующих банков: Айбокс Банк, Конкорд Банк, КомИнБанк, Укргазбанк, Окси Банк, Юнекс Банк, МТБ, банк с российским капиталом Сенс и другие"
Айбокс ликвидировали. Укргаз оштрафовали. Логично предположить, что других тоже оштрафуют.
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nord
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:17
"Бегал по обменникам последний раз лет 8 назад. Сейчас зашёл в один и поменял всю сумму, даже не пересчитываю."
Это в каком городе, Игорь Александрович?
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:19
moveton написав: flysoulfly написав:
лишь одна из проблемок: на сумму до 2к-3к валютчик хорошую цену не предложит.
Такое. В Одессе опт от 1k. Дальше и на 20к уже столько же.
Snower написав:
Тепер виникає питання, про кого казав Нацбанк - що Айбокс не єдиний, хто видмивав гроші, але поки не може назвати назву.
Это, вроде, не секрет: "По данным информированных источников среди народных депутатов NV Бизнес, в этой схеме были использованы следующие счета следующих банков: Айбокс Банк, Конкорд Банк, КомИнБанк, Укргазбанк, Окси Банк, Юнекс Банк, МТБ, банк с российским капиталом Сенс и другие"
АБанк іще забули
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greenozon
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:30
nord написав:
Айбокс ликвидировали. Укргаз оштрафовали. Логично предположить, что других тоже оштрафуют.
Не менее логично предположить, что половину оштрафуют, а половину ликвидируют. Или что всех ликвидируют кроме Укргаза потому, что он был государственным
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moveton
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:12
greenozon написав:
АБанк іще забули
он идет как "другие", типа ипримкнувшийкнимшепилов
там же 8 перечислено, а говорят о 9
статья как положено с вбросом, фуфелом, частью правды, и полностью проигнорированной темой нала в терминалах,
за что собственно банчик и влетел
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:12
moveton написав: flysoulfly написав:
лишь одна из проблемок: на сумму до 2к-3к валютчик хорошую цену не предложит.
Такое. В Одессе опт от 1k. Дальше и на 20к уже столько же.
Snower написав:
Тепер виникає питання, про кого казав Нацбанк - що Айбокс не єдиний, хто видмивав гроші, але поки не може назвати назву.
Это, вроде, не секрет: "По данным информированных источников среди народных депутатов NV Бизнес, в этой схеме были использованы следующие счета следующих банков: Айбокс Банк, Конкорд Банк, КомИнБанк, Укргазбанк, Окси Банк, Юнекс Банк, МТБ, банк с российским капиталом Сенс и другие"
Ну так а другие - це які?
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Snower
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:20
На зараз маємо 38,45/38,60
Якщо не брати стрьомні і зовсім стрьомні банчики у горі таблиці, а брати середнього рівня типу примату, то маємо покупку долярів на депо на 1 гривню дешевше. Тобто 2670 доларі це приблизно 2700 гривнів. Ділимо на 90 днів. По 30 гривнів в день. Це два рази проїхатися маршруткою. Або два кирпичика середнього хлібу. З 100 тисяч гривнів мати на кіло хлібу, таке собі...За такі гешефти сиджу далі і спостерігаю. Будуть закінчуватися з неділі соціяльні депо , все в матрац.
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alex lem
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:24
Ради Альянса сдал 38,4, никогда так низко не сдавал ещё
На этом, пожалуй, всё потихоньку
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:26
alex lem написав:
Якщо не брати стрьомні і зовсім стрьомні банчики у горі таблиці
Що ви в клубі робите?
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Ромасик
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