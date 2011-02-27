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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 бер, 2023 13:30
nord написав:
Айбокс ликвидировали. Укргаз оштрафовали. Логично предположить, что других тоже оштрафуют.
Не менее логично предположить, что половину оштрафуют, а половину ликвидируют. Или что всех ликвидируют кроме Укргаза потому, что он был государственным
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moveton
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:12
greenozon написав:
АБанк іще забули
он идет как "другие", типа ипримкнувшийкнимшепилов
там же 8 перечислено, а говорят о 9
статья как положено с вбросом, фуфелом, частью правды, и полностью проигнорированной темой нала в терминалах,
за что собственно банчик и влетел
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cohan
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:12
moveton написав: flysoulfly написав:
лишь одна из проблемок: на сумму до 2к-3к валютчик хорошую цену не предложит.
Такое. В Одессе опт от 1k. Дальше и на 20к уже столько же.
Snower написав:
Тепер виникає питання, про кого казав Нацбанк - що Айбокс не єдиний, хто видмивав гроші, але поки не може назвати назву.
Это, вроде, не секрет: "По данным информированных источников среди народных депутатов NV Бизнес, в этой схеме были использованы следующие счета следующих банков: Айбокс Банк, Конкорд Банк, КомИнБанк, Укргазбанк, Окси Банк, Юнекс Банк, МТБ, банк с российским капиталом Сенс и другие"
Ну так а другие - це які?
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Snower
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:20
На зараз маємо 38,45/38,60
Якщо не брати стрьомні і зовсім стрьомні банчики у горі таблиці, а брати середнього рівня типу примату, то маємо покупку долярів на депо на 1 гривню дешевше. Тобто 2670 доларі це приблизно 2700 гривнів. Ділимо на 90 днів. По 30 гривнів в день. Це два рази проїхатися маршруткою. Або два кирпичика середнього хлібу. З 100 тисяч гривнів мати на кіло хлібу, таке собі...За такі гешефти сиджу далі і спостерігаю. Будуть закінчуватися з неділі соціяльні депо , все в матрац.
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alex lem
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:24
Ради Альянса сдал 38,4, никогда так низко не сдавал ещё
На этом, пожалуй, всё потихоньку
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emeta
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:26
alex lem написав:
Якщо не брати стрьомні і зовсім стрьомні банчики у горі таблиці
Що ви в клубі робите?
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Ромасик
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:29
alex lem написав:
На зараз маємо 38,45/38,60
Якщо не брати стрьомні і зовсім стрьомні банчики у горі таблиці, а брати середнього рівня типу примату, то маємо покупку долярів на депо на 1 гривню дешевше. Тобто 2670 доларі це приблизно 2700 гривнів. Ділимо на 90 днів. По 30 гривнів в день. Це два рази проїхатися маршруткою. Або два кирпичика середнього хлібу. З 100 тисяч гривнів мати на кіло хлібу, таке собі...За такі гешефти сиджу далі і спостерігаю. Будуть закінчуватися з неділі соціяльні депо , все в матрац.
але ж 30го березня кеди - на старт!??
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:29
Nick_D написав:
Панове, хто як оцінює вірогідність зниження курсу нацбанку? Я так розумію це може вплинути і на курс, по якому банки продають долари в рамках конвертдепозитів.
Допускаю, що коли дійдемо ближче до 37, відпустять МБ. Хоча можна відпустити вже зараз. Нічого не трапиться.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:36
alex lem написав:
На зараз маємо 38,45/38,60
Якщо не брати стрьомні і зовсім стрьомні банчики у горі таблиці, а брати середнього рівня типу примату, то маємо покупку долярів на депо на 1 гривню дешевше. Тобто 2670 доларі це приблизно 2700 гривнів. Ділимо на 90 днів. По 30 гривнів в день. Це два рази проїхатися маршруткою. Або два кирпичика середнього хлібу. З 100 тисяч гривнів мати на кіло хлібу, таке собі...За такі гешефти сиджу далі і спостерігаю. Будуть закінчуватися з неділі соціяльні депо , все в матрац.
Залишитесь без хліба?
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:58
alex lem написав:
це приблизно 2700 гривнів... З 100 тисяч гривнів
це трохи більше 10% річних в валюті. скільки там дають річних на ОВДП або депо тим хто не бажає бігати кожні три місяці?
так що ІМХО і при курсі 38,4 будуть такі хто не злізуть з каруселі.
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