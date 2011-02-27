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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 740741742743>
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:30

  nord написав:Айбокс ликвидировали. Укргаз оштрафовали. Логично предположить, что других тоже оштрафуют.

Не менее логично предположить, что половину оштрафуют, а половину ликвидируют. Или что всех ликвидируют кроме Укргаза потому, что он был государственным :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:12

  greenozon написав:АБанк іще забули

он идет как "другие", типа ипримкнувшийкнимшепилов :mrgreen:
там же 8 перечислено, а говорят о 9 :mrgreen:

статья как положено с вбросом, фуфелом, частью правды, и полностью проигнорированной темой нала в терминалах, за что собственно банчик и влетел
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:12

  moveton написав:
  flysoulfly написав:лишь одна из проблемок: на сумму до 2к-3к валютчик хорошую цену не предложит.

Такое. В Одессе опт от 1k. Дальше и на 20к уже столько же.

  Snower написав:Тепер виникає питання, про кого казав Нацбанк - що Айбокс не єдиний, хто видмивав гроші, але поки не може назвати назву.

Это, вроде, не секрет: "По данным информированных источников среди народных депутатов NV Бизнес, в этой схеме были использованы следующие счета следующих банков: Айбокс Банк, Конкорд Банк, КомИнБанк, Укргазбанк, Окси Банк, Юнекс Банк, МТБ, банк с российским капиталом Сенс и другие"

Ну так а другие - це які?
Snower
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:20

На зараз маємо 38,45/38,60
Якщо не брати стрьомні і зовсім стрьомні банчики у горі таблиці, а брати середнього рівня типу примату, то маємо покупку долярів на депо на 1 гривню дешевше. Тобто 2670 доларі це приблизно 2700 гривнів. Ділимо на 90 днів. По 30 гривнів в день. Це два рази проїхатися маршруткою. Або два кирпичика середнього хлібу. З 100 тисяч гривнів мати на кіло хлібу, таке собі...За такі гешефти сиджу далі і спостерігаю. Будуть закінчуватися з неділі соціяльні депо , все в матрац.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:24

Ради Альянса сдал 38,4, никогда так низко не сдавал ещё
На этом, пожалуй, всё потихоньку
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:26

  alex lem написав:Якщо не брати стрьомні і зовсім стрьомні банчики у горі таблиці

Що ви в клубі робите?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:29

  alex lem написав:На зараз маємо 38,45/38,60
Якщо не брати стрьомні і зовсім стрьомні банчики у горі таблиці, а брати середнього рівня типу примату, то маємо покупку долярів на депо на 1 гривню дешевше. Тобто 2670 доларі це приблизно 2700 гривнів. Ділимо на 90 днів. По 30 гривнів в день. Це два рази проїхатися маршруткою. Або два кирпичика середнього хлібу. З 100 тисяч гривнів мати на кіло хлібу, таке собі...За такі гешефти сиджу далі і спостерігаю. Будуть закінчуватися з неділі соціяльні депо , все в матрац.


але ж 30го березня кеди - на старт!??
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:29

  Nick_D написав:Панове, хто як оцінює вірогідність зниження курсу нацбанку? Я так розумію це може вплинути і на курс, по якому банки продають долари в рамках конвертдепозитів.

Допускаю, що коли дійдемо ближче до 37, відпустять МБ. Хоча можна відпустити вже зараз. Нічого не трапиться.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:36

  alex lem написав:На зараз маємо 38,45/38,60
Якщо не брати стрьомні і зовсім стрьомні банчики у горі таблиці, а брати середнього рівня типу примату, то маємо покупку долярів на депо на 1 гривню дешевше. Тобто 2670 доларі це приблизно 2700 гривнів. Ділимо на 90 днів. По 30 гривнів в день. Це два рази проїхатися маршруткою. Або два кирпичика середнього хлібу. З 100 тисяч гривнів мати на кіло хлібу, таке собі...За такі гешефти сиджу далі і спостерігаю. Будуть закінчуватися з неділі соціяльні депо , все в матрац.

Залишитесь без хліба? :shock:
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:58

  alex lem написав: це приблизно 2700 гривнів... З 100 тисяч гривнів


це трохи більше 10% річних в валюті. скільки там дають річних на ОВДП або депо тим хто не бажає бігати кожні три місяці?
так що ІМХО і при курсі 38,4 будуть такі хто не злізуть з каруселі.
mephala
 
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