🇺🇸: 38,40–38.47
🇪🇺: 40.40–40.59
ПечалькО ((((
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Додано: Чет 09 бер, 2023 15:52
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Це курси жир! Дніпро
38.25-38.5
40.25-40.5
Додано: Чет 09 бер, 2023 16:00
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Хто підкаже сьогоднішній курс євро в Альянсі? В таблиці давно не змінювався
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