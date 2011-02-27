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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 бер, 2023 15:43
🇺🇸: 38,40–38.47
🇪🇺: 40.40–40.59
ПечалькО ((((
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Додано: Чет 09 бер, 2023 15:52
Це курси жир! Дніпро
38.25-38.5
40.25-40.5
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ihorsic
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Додано: Чет 09 бер, 2023 16:00
Хто підкаже сьогоднішній курс євро в Альянсі? В таблиці давно не змінювався
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Додано: Чет 09 бер, 2023 16:07
alex lem написав:
Будуть закінчуватися з неділі соціяльні депо , все в матрац
І у моєї дружини вже 1 соцдепо під грушею/в очікуванні... трохи вищого курсу))
А що - тут всі решта далі крутять карусель, чи вже хтось заніс на гривнедепо?
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Додано: Чет 09 бер, 2023 16:22
Ромасик написав: alex lem написав:
Якщо не брати стрьомні і зовсім стрьомні банчики у горі таблиці
Що ви в клубі робите?
Я як усі, майже спочатку. ,,Все побежали и я побежал,,. @
Але зараз, кеди топтати. Таке собі. Є ахвіційна зарплата на хлібчик і до нього. Цей клЮб стає вже унилим гешефтом.
Вже 38,40/38,57
#кіло хлібу в день
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Додано: Чет 09 бер, 2023 16:39
ihorsic написав:
Хто підкаже сьогоднішній курс євро в Альянсі? В таблиці давно не змінювався
а поки і не змінювався 37.02 (вже з коміс 0.3%)
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Додано: Чет 09 бер, 2023 16:53
alex lem написав: Ромасик написав: alex lem написав:
Якщо не брати стрьомні і зовсім стрьомні банчики у горі таблиці
Що ви в клубі робите?
Я як усі, майже спочатку. ,,Все побежали и я побежал,,. @
Але зараз, кеди топтати. Таке собі. Є ахвіційна зарплата на хлібчик і до нього. Цей клЮб стає вже унилим гешефтом.
Вже 38,40/38,57
#кіло хлібу в день
А теперь куда бежать собираетесь?
Есть соображения?
Не успел я впрыгнуть в эту карусель☹️
С такой маржей нах надо
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Додано: Чет 09 бер, 2023 16:54
ihorsic написав:
Хто підкаже сьогоднішній курс євро в Альянсі? В таблиці давно не змінювався
Нужно звонить или писать спрашивать... Вчера бил 39.10 комиссия 0.3 до 14 включительно...
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Додано: Чет 09 бер, 2023 17:17
alex lem написав:
. Цей клЮб стає вже унилим гешефтом.
Так, унилим г)
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Ромасик
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Додано: Чет 09 бер, 2023 17:21
Ромасик написав: alex lem написав:
. Цей клЮб стає вже унилим гешефтом.
Так, унилим г)
Ехххххх.... - а так все класно починалось))
А тепер -...
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