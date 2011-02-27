RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 741742743744>
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:43

🇺🇸: 38,40–38.47
🇪🇺: 40.40–40.59


ПечалькО ((((
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38630
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3721 раз.
Подякували: 11914 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Це курси жир! Дніпро
38.25-38.5
40.25-40.5
ihorsic
 
Повідомлень: 845
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Хто підкаже сьогоднішній курс євро в Альянсі? В таблиці давно не змінювався
ihorsic
 
Повідомлень: 845
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:07

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  alex lem написав:Будуть закінчуватися з неділі соціяльні депо , все в матрац
І у моєї дружини вже 1 соцдепо під грушею/в очікуванні... трохи вищого курсу))

А що - тут всі решта далі крутять карусель, чи вже хтось заніс на гривнедепо? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 18.03.21
Подякував: 176 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:22

  Ромасик написав:
  alex lem написав:Якщо не брати стрьомні і зовсім стрьомні банчики у горі таблиці

Що ви в клубі робите?

Я як усі, майже спочатку. ,,Все побежали и я побежал,,. @
Але зараз, кеди топтати. Таке собі. Є ахвіційна зарплата на хлібчик і до нього. Цей клЮб стає вже унилим гешефтом.
Вже 38,40/38,57
#кіло хлібу в день :mrgreen:
alex lem
 
Повідомлень: 2665
З нами з: 25.12.08
Подякував: 128 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:39

  ihorsic написав:Хто підкаже сьогоднішній курс євро в Альянсі? В таблиці давно не змінювався

а поки і не змінювався 37.02 (вже з коміс 0.3%)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3767
З нами з: 05.05.21
Подякував: 251 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:53

  alex lem написав:
  Ромасик написав:
  alex lem написав:Якщо не брати стрьомні і зовсім стрьомні банчики у горі таблиці

Що ви в клубі робите?

Я як усі, майже спочатку. ,,Все побежали и я побежал,,. @
Але зараз, кеди топтати. Таке собі. Є ахвіційна зарплата на хлібчик і до нього. Цей клЮб стає вже унилим гешефтом.
Вже 38,40/38,57
#кіло хлібу в день :mrgreen:


А теперь куда бежать собираетесь?
Есть соображения?
Не успел я впрыгнуть в эту карусель☹️
С такой маржей нах надо
Kostya777
 
Повідомлень: 17
З нами з: 12.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 16:54

  ihorsic написав:Хто підкаже сьогоднішній курс євро в Альянсі? В таблиці давно не змінювався


Нужно звонить или писать спрашивать... Вчера бил 39.10 комиссия 0.3 до 14 включительно...
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 14
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:17

  alex lem написав:. Цей клЮб стає вже унилим гешефтом.

Так, унилим г)
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6012
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:21

  Ромасик написав:
  alex lem написав:. Цей клЮб стає вже унилим гешефтом.

Так, унилим г)
Ехххххх.... - а так все класно починалось))
А тепер -...

:mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 18.03.21
Подякував: 176 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 741742743744>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorsic і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55717
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26026
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6811
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.