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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 741742743744
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:26

  mephala написав:
  alex lem написав: це приблизно 2700 гривнів... З 100 тисяч гривнів


це трохи більше 10% річних в валюті. скільки там дають річних на ОВДП або депо тим хто не бажає бігати кожні три місяці?
так що ІМХО і при курсі 38,4 будуть такі хто не злізуть з каруселі.


пенсы ходят по магазам где дешвле
а карусельщики - по банкам с тем же вопросом
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:27

  Успіх написав:
  Ромасик написав:Так, унилим г)
Ехххххх.... - а так все класно починалось))
А тепер -...

Что ж там такого классного начиналось? Ожидания, что всех вкладчиков кинут? Так они тоже слабенько как-то исполняются.
moveton
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  #<1 ... 741742743744
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