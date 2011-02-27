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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 бер, 2023 17:26
mephala написав: alex lem написав:
це приблизно 2700 гривнів... З 100 тисяч гривнів
це трохи більше 10% річних в валюті. скільки там дають річних на ОВДП або депо тим хто не бажає бігати кожні три місяці?
так що ІМХО і при курсі 38,4 будуть такі хто не злізуть з каруселі.
пенсы ходят по магазам где дешвле
а карусельщики - по банкам с тем же вопросом
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Додано: Чет 09 бер, 2023 17:27
Успіх написав: Ромасик написав:
Так, унилим г)
Ехххххх.... - а так все класно починалось))
А тепер -...
Что ж там такого классного начиналось? Ожидания, что всех вкладчиков кинут? Так они тоже слабенько как-то исполняются.
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