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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 742743744745>
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:27

  Успіх написав:
  Ромасик написав:Так, унилим г)
Ехххххх.... - а так все класно починалось))
А тепер -...

Что ж там такого классного начиналось? Ожидания, что всех вкладчиков кинут? Так они тоже слабенько как-то исполняются.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

😃😃😃😃 По євро вже 12!!! Банків мають від'ємний прибуток....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:43

Аккорд 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
А-банк 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:03

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
А-банк 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.


обменять и переложить предлагали? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:18

  cohan написав:
  Игорь Алексеевич написав:Аккорд 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
А-банк 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.


обменять и переложить предлагали? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Причому в обидвох банчиках завжди вмовляють щоб перевклався. :mrgreen: Ні.
,,Торг здесь неуместен,,@ :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:27

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
А-банк 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.

Тут вже більш цікаве питання - і куди далі? :D
- тримаєте/чекаєте?
- здаєте сьогодні/завтра і продовжуєте каруселити?
- здаєте і кидаєте на гривнедепо?
- ваш варіант? :D
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:32

Успіх далі на завод
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:39

  Ромасик написав:Успіх далі на завод

Так було колись...
Тепер актуально - в ЗСУ! ;) :D
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:40

:oops: напомните, плиз, кто делал:
для открытия конверта в МТБ, чтобы без комиса за вход гривни, - надо на мгновенную карту сепить или р2р ?
flysoulfly
 
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  Kostya777 написав:А теперь куда бежать собираетесь?
Есть соображения?
"...успеем добежать до канадской границы"©
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