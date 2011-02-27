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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 бер, 2023 17:27
Успіх написав: Ромасик написав:
Так, унилим г)
Ехххххх.... - а так все класно починалось))
А тепер -...
Что ж там такого классного начиналось? Ожидания, что всех вкладчиков кинут? Так они тоже слабенько как-то исполняются.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 17:37
😃😃😃😃 По євро вже 12!!! Банків мають від'ємний прибуток....
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Додано: Чет 09 бер, 2023 17:43
Аккорд 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
А-банк 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
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Игорь Алексеевич
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cohan
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Додано: Чет 09 бер, 2023 18:18
Причому в обидвох банчиках завжди вмовляють щоб перевклався.
Ні.
,,Торг здесь неуместен,,@
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Додано: Чет 09 бер, 2023 18:27
Игорь Алексеевич написав:
Аккорд 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
А-банк 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
Тут вже більш цікаве питання - і куди далі?
- тримаєте/чекаєте?
- здаєте сьогодні/завтра і продовжуєте каруселити?
- здаєте і кидаєте на гривнедепо?
- ваш варіант?
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Додано: Чет 09 бер, 2023 18:32
Успіх далі на завод
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Ромасик
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Додано: Чет 09 бер, 2023 18:39
Ромасик написав:Успіх
далі на завод
Так було колись...
Тепер актуально - в ЗСУ!
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Додано: Чет 09 бер, 2023 18:40
напомните, плиз, кто делал:
для открытия конверта в МТБ, чтобы без комиса за вход гривни
, - надо на мгновенную карту сепить или р2р ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 09 бер, 2023 18:46
Kostya777 написав:
А теперь куда бежать собираетесь?
Есть соображения?
"...успеем добежать до канадской границы"©
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flysoulfly
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