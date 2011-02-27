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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 бер, 2023 18:49
Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:
Аккорд 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
А-банк 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
Тут вже більш цікаве питання - і куди далі?
- тримаєте/чекаєте?
- здаєте сьогодні/завтра і продовжуєте каруселити?
- здаєте і кидаєте на гривнедепо?
- ваш варіант?
В матрас після 16-ого... Якщо Нацбанк не поставить все на свої місця і не опустить курс на 2 гривні іншого виходу немає...
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Додано: Чет 09 бер, 2023 18:54
Vivat написав:
Якщо Нацбанк
не опустить курс на 2 гривні ...
якесь марення
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Додано: Чет 09 бер, 2023 19:03
Vivat написав: Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:
Аккорд 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
А-банк 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
Тут вже більш цікаве питання - і куди далі?
- тримаєте/чекаєте?
- здаєте сьогодні/завтра і продовжуєте каруселити?
- здаєте і кидаєте на гривнедепо?
- ваш варіант?
В матрас після 16-ого... Якщо Нацбанк не поставить все на свої місця і не опустить курс на 2 гривні іншого виходу немає...
Я до каруселей, что народ делал???
Всегда много др. вариантов куда можно вложиться, особенно кто давно работает головой, а не лопатой...
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Додано: Чет 09 бер, 2023 19:06
emeta написав:
Ради Альянса сдал 38,4, никогда так низко не
а он быстренько за Якоробкой вдогонку , прикинь, обидно будет...
нє?
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