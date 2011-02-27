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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 742743744745
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:49

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Аккорд 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
А-банк 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.

Тут вже більш цікаве питання - і куди далі? :D
- тримаєте/чекаєте?
- здаєте сьогодні/завтра і продовжуєте каруселити?
- здаєте і кидаєте на гривнедепо?
- ваш варіант? :D

В матрас після 16-ого... Якщо Нацбанк не поставить все на свої місця і не опустить курс на 2 гривні іншого виходу немає...
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:54

  Vivat написав:Якщо Нацбанк

не опустить курс на 2 гривні ...
якесь марення :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:03

  Vivat написав:
  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Аккорд 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
А-банк 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.

Тут вже більш цікаве питання - і куди далі? :D
- тримаєте/чекаєте?
- здаєте сьогодні/завтра і продовжуєте каруселити?
- здаєте і кидаєте на гривнедепо?
- ваш варіант? :D

В матрас після 16-ого... Якщо Нацбанк не поставить все на свої місця і не опустить курс на 2 гривні іншого виходу немає...


Я до каруселей, что народ делал???
Всегда много др. вариантов куда можно вложиться, особенно кто давно работает головой, а не лопатой...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:06

  emeta написав:Ради Альянса сдал 38,4, никогда так низко не
а он быстренько за Якоробкой вдогонку , прикинь, обидно будет... :(
нє?
flysoulfly
 
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