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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 743744745746>
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:03

  Vivat написав:
  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Аккорд 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
А-банк 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.

Тут вже більш цікаве питання - і куди далі? :D
- тримаєте/чекаєте?
- здаєте сьогодні/завтра і продовжуєте каруселити?
- здаєте і кидаєте на гривнедепо?
- ваш варіант? :D

В матрас після 16-ого... Якщо Нацбанк не поставить все на свої місця і не опустить курс на 2 гривні іншого виходу немає...


Я до каруселей, что народ делал???
Всегда много др. вариантов куда можно вложиться, особенно кто давно работает головой, а не лопатой...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:06

  emeta написав:Ради Альянса сдал 38,4, никогда так низко не
а он быстренько за Якоробкой вдогонку , прикинь, обидно будет... :(
нє?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:15

  flysoulfly написав:
  emeta написав:Ради Альянса сдал 38,4, никогда так низко не
а он быстренько за Якоробкой вдогонку , прикинь, обидно будет... :(
нє?

А можно нінадо ? Один із стрьомних куда пожаднічав зайшов в Клюбні депо. Давно погорільцем не був. :D Сходить забрать триста крайніх гривнів з Альянсу з рахунку...
Востаннє редагувалось alex lem в Чет 09 бер, 2023 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:17

  ihorsic написав:Це курси жир! Дніпро
38.25-38.5
40.25-40.5

Запорожье 38,2-38,4 . Обычно было как в Киеве продают , так в Запорожье покупают . :shock:
Frez
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:26

  flysoulfly написав:
  emeta написав:Ради Альянса сдал 38,4, никогда так низко не
а он быстренько за Якоробкой вдогонку , прикинь, обидно будет... :(
нє?


Двум смертям не бывать, а одной не миновать ©
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:41

  Frez написав:
  ihorsic написав:Це курси жир! Дніпро
38.25-38.5
40.25-40.5

Запорожье 38,2-38,4 . Обычно было как в Киеве продают , так в Запорожье покупают . :shock:

возможно закрытие ІBOX банка как-то изменило финансовые потоки :roll:
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:43

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:
  emeta написав:Ради Альянса сдал 38,4, никогда так низко не
а он быстренько за Якоробкой вдогонку , прикинь, обидно будет... :(
нє?
а можно нінадо ?.
если б хоть знать, он в той же "теме", шо и якоробка "с примкнувшими" попалилась?
или он просто еще долгоиграющий полезный чахлик :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Я до каруселей, что народ делал???
Всегда много др. вариантов куда можно вложиться, особенно кто давно работает головой, а не лопатой...
Ну, в окопах залишається лише працювати лопатою... :D
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:47

  J написав:
  Frez написав:
  ihorsic написав:Це курси жир! Дніпро
38.25-38.5
40.25-40.5

Запорожье 38,2-38,4 . Обычно было как в Киеве продают , так в Запорожье покупают . :shock:

возможно закрытие ІBOX банка как-то изменило финансовые потоки :roll:

Перед ним було дивне закриття Сича.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:52

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я до каруселей, что народ делал???
Всегда много др. вариантов куда можно вложиться, особенно кто давно работает головой, а не лопатой...
Ну, в окопах залишається лише працювати лопатою... :D

так вы пишите куда деньги девать??? Зарыть лопатой... :)
Игорь Алексеевич
 
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