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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:03
Vivat написав: Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:
Аккорд 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
А-банк 5 мин. в кассе 000чел. - отдал синими по порядку.
Тут вже більш цікаве питання - і куди далі?
- тримаєте/чекаєте?
- здаєте сьогодні/завтра і продовжуєте каруселити?
- здаєте і кидаєте на гривнедепо?
- ваш варіант?
В матрас після 16-ого... Якщо Нацбанк не поставить все на свої місця і не опустить курс на 2 гривні іншого виходу немає...
Я до каруселей, что народ делал???
Всегда много др. вариантов куда можно вложиться, особенно кто давно работает головой, а не лопатой...
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Додано: Чет 09 бер, 2023 19:06
emeta написав:
Ради Альянса сдал 38,4, никогда так низко не
а он быстренько за Якоробкой вдогонку , прикинь, обидно будет...
нє?
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flysoulfly
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Додано: Чет 09 бер, 2023 19:15
flysoulfly написав: emeta написав:
Ради Альянса сдал 38,4, никогда так низко не
а он быстренько за Якоробкой вдогонку , прикинь, обидно будет...
нє?
А можно нінадо ? Один із стрьомних куда пожаднічав зайшов в Клюбні депо. Давно погорільцем не був.
Сходить забрать триста крайніх гривнів з Альянсу з рахунку...
Востаннє редагувалось alex lem
в Чет 09 бер, 2023 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 19:17
ihorsic написав:
Це курси жир! Дніпро
38.25-38.5
40.25-40.5
Запорожье 38,2-38,4 . Обычно было как в Киеве продают , так в Запорожье покупают .
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Додано: Чет 09 бер, 2023 19:26
flysoulfly написав: emeta написав:
Ради Альянса сдал 38,4, никогда так низко не
а он быстренько за Якоробкой вдогонку , прикинь, обидно будет...
нє?
Двум смертям не бывать, а одной не миновать ©
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emeta
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Додано: Чет 09 бер, 2023 19:41
Frez написав: ihorsic написав:
Це курси жир! Дніпро
38.25-38.5
40.25-40.5
Запорожье 38,2-38,4 . Обычно было как в Киеве продают , так в Запорожье покупают .
возможно закрытие ІBOX банка как-то изменило финансовые потоки
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Додано: Чет 09 бер, 2023 19:43
alex lem написав: flysoulfly написав: emeta написав:
Ради Альянса сдал 38,4, никогда так низко не
а он быстренько за Якоробкой вдогонку , прикинь, обидно будет...
нє?
а можно нінадо ?.
если б хоть знать, он в той же "теме", шо и якоробка "с примкнувшими" попалилась
?
или он просто еще долгоиграющий полезный чахлик
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Додано: Чет 09 бер, 2023 19:46
Игорь Алексеевич написав:
Я до каруселей, что народ делал???
Всегда много др. вариантов куда можно вложиться, особенно кто давно работает головой, а не лопатой...
Ну, в окопах залишається лише працювати лопатою...
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Додано: Чет 09 бер, 2023 19:47
J написав: Frez написав: ihorsic написав:
Це курси жир! Дніпро
38.25-38.5
40.25-40.5
Запорожье 38,2-38,4 . Обычно было как в Киеве продают , так в Запорожье покупают .
возможно закрытие ІBOX банка как-то изменило финансовые потоки
Перед ним було дивне закриття Сича.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 19:52
Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:
Я до каруселей, что народ делал???
Всегда много др. вариантов куда можно вложиться, особенно кто давно работает головой, а не лопатой...
Ну, в окопах залишається лише працювати лопатою...
так вы пишите куда деньги девать??? Зарыть лопатой...
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