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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 743744745746
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 19:54

  Игорь Алексеевич написав:Я до каруселей, что народ делал???
Всегда много др. вариантов куда можно вложиться, особенно кто давно работает головой, а не лопатой...

До каруселей була економіка і народ працював.
Зараз маємо розбомблені кацапами міста та відсутність роботи.
Якщо варіантів "много", запропонуйте хоча б пару...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:15

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Лагідне завершення каруселей ☺️😁
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:23

  Игорь Алексеевич написав:Всегда много др. вариантов куда можно вложиться, особенно кто давно работает головой, а не лопатой...

куда?
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:25

  Andrey2512 написав:Лагідне завершення каруселей ☺️😁

38.35-37.45 в привате = 10% годовых в долларе
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:25

  Andrey2512 написав:Лагідне завершення каруселей ☺️😁

Дозбирувать з банків депо і складать де перемішані по порядку номерів новенькі сині банкноти. :D І в матрац.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:27

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я до каруселей, что народ делал???
Всегда много др. вариантов куда можно вложиться, особенно кто давно работает головой, а не лопатой...

До каруселей була економіка і народ працював.
Зараз маємо розбомблені кацапами міста та відсутність роботи.
Якщо варіантів "много", запропонуйте хоча б пару...
ага!
Все помнят про легендарную полумифическую фразу "...самые умные (инвесторы) покупают (активы), когда на улицах льйотся кровь" - где же у нас эти трильйонные покупки украинских активов от "умных" :?:
"Баффеты" или даже простиГосподи"Ротшильды" уже прикупили недорого, типа , например, ЗАЭС? Нет?
Наверное, крови еще мало... :(
Вот так и проверяется, что большинство всевозможнейших псевдоуниверсальных "экономических/бизнес-советов" и подобных "прописных истин" - или просто сиюминутная туфта, или какие-то редчайшиие частные случаи и вообще исключения, которые никогда больше не повторяются в жизни.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:31

flysoulfly ИМХО саме зараз формуються нові олігархи. В кого є гроші - скуповує землю.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:31

  nekefer написав:
  Игорь Алексеевич написав:Всегда много др. вариантов куда можно вложиться, особенно кто давно работает головой, а не лопатой...

куда?

Я же не бюро по трудоустройству.
Я давно занимаюсь разными направлениями и прошёл все кризисы.
У каждого голова на плечах, разные финансы. Как можно советовать...???
Например скажу откройте пицерию... Многие скажут ....херня... Скажу покупайте недвигу за рубежом ..... скажут фигня.... Скажу снимите помещение и делайте услуги населению..... скажут фигня.... и т.п. ..... скажут херня...
Поэтому у каждого должны быть какие то способности, навыки, капитал и он пройдёт легко любые препятствия в жизни...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:39

  moveton написав:
  Успіх написав:
  Ромасик написав:Так, унилим г)
Ехххххх.... - а так все класно починалось))
А тепер -...

Что ж там такого классного начиналось? Ожидания, что всех вкладчиков кинут? Так они тоже слабенько как-то исполняются.

всіх не всіх, але хто ходив в якоробко, той всра!
flyman
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