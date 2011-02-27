До каруселей була економіка і народ працював.
Зараз маємо розбомблені кацапами міста та відсутність роботи.
Якщо варіантів "много", запропонуйте хоча б пару...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 бер, 2023 19:54
До каруселей була економіка і народ працював.
Зараз маємо розбомблені кацапами міста та відсутність роботи.
Якщо варіантів "много", запропонуйте хоча б пару...
Додано: Чет 09 бер, 2023 20:15
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Лагідне завершення каруселей ☺️😁
Додано: Чет 09 бер, 2023 20:23
Додано: Чет 09 бер, 2023 20:25
Додано: Чет 09 бер, 2023 20:25
Додано: Чет 09 бер, 2023 20:27
ага!
Все помнят про легендарную полумифическую фразу "...самые умные (инвесторы) покупают (активы), когда на улицах льйотся кровь" - где же у нас эти трильйонные покупки украинских активов от "умных"
"Баффеты" или даже простиГосподи"Ротшильды" уже прикупили недорого, типа , например, ЗАЭС? Нет?
Наверное, крови еще мало...
Вот так и проверяется, что большинство всевозможнейших псевдоуниверсальных "экономических/бизнес-советов" и подобных "прописных истин" - или просто сиюминутная туфта, или какие-то редчайшиие частные случаи и вообще исключения, которые никогда больше не повторяются в жизни.
Додано: Чет 09 бер, 2023 20:31
flysoulfly ИМХО саме зараз формуються нові олігархи. В кого є гроші - скуповує землю.
Додано: Чет 09 бер, 2023 20:31
Я же не бюро по трудоустройству.
Я давно занимаюсь разными направлениями и прошёл все кризисы.
У каждого голова на плечах, разные финансы. Как можно советовать...???
Например скажу откройте пицерию... Многие скажут ....херня... Скажу покупайте недвигу за рубежом ..... скажут фигня.... Скажу снимите помещение и делайте услуги населению..... скажут фигня.... и т.п. ..... скажут херня...
Поэтому у каждого должны быть какие то способности, навыки, капитал и он пройдёт легко любые препятствия в жизни...
Додано: Чет 09 бер, 2023 20:39
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