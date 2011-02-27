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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 745746747748749>
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:43

  Дюрі-бачі написав:flysoulfly ИМХО саме зараз формуються нові олігархи. В кого є гроші - скуповує землю.
В Закарпатье, ну, в самых-самых Карпатах - верю.
В остальных местах - не верю...
За Харьков, Запорожье поспрашивайте - нарасхват их разметают лондонские банкиры и саудовские шейхи, ага.

Такие покупки сейчас это чисто местное казино, они тоже от безвыходности или от самонадеянности.
Или хотите сказать, шо наши покупатели-"новые олигархи" умнее Бэзосов, Гэйтсов и прочих МорганСтэнли, которые тут явно ничего сейчас не покупают? -танунах.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 09 бер, 2023 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:шо наши "новые олигархи" умнее Бэзосов, Гэйтсов и прочих МорганСтэнли, которые тут явно ничего сейчас не покупают? танунах

Для них дуже суттєві законодавчі обмеження, щоб "чужі не скупили всю землю за безцінь". От в інші активи, ще зарано вкладатись, бо може прилетіти ракета, а можуть і віджати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:57

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:шо наши "новые олигархи" умнее Бэзосов, Гэйтсов и прочих МорганСтэнли, которые тут явно ничего сейчас не покупают? танунах

Для них дуже суттєві законодавчі обмеження, щоб "чужі не скупили всю землю за безцінь". От в інші активи, звісно ще зарано вкладатись, бо може прилетіти ракета.
ще зарано...
т.е. инвесторы мирового уровня таки умнее друзей Ермака, которые немножко в тупике, т.к. нигде, кроме как тут, никогда не разбогатеют.

А все "чудо-экономические" инвесторские "ноухау" может и начнут у нас "работать", но только через.... лет 5-10-.... ? То, о чем я и говорю.
А сейчас - безвременье.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 09 бер, 2023 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 20:57

  Игорь Алексеевич написав:
  nekefer написав:
  Игорь Алексеевич написав:Всегда много др. вариантов куда можно вложиться, особенно кто давно работает головой, а не лопатой...

куда?

Я же не бюро по трудоустройству.
Я давно занимаюсь разными направлениями и прошёл все кризисы.
У каждого голова на плечах, разные финансы. Как можно советовать...???
Например скажу откройте пицерию... Многие скажут ....херня... Скажу покупайте недвигу за рубежом ..... скажут фигня.... Скажу снимите помещение и делайте услуги населению..... скажут фигня.... и т.п. ..... скажут херня...
Поэтому у каждого должны быть какие то способности, навыки, капитал и он пройдёт легко любые препятствия в жизни...

Я в сложные времена работаю охранником АТБ. Всегда на коне.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:01

flysoulfly ИМХО світові інвестори не в рівних умовах з друзями Єрмака: цікаві активи (земля) їм не продають. І відновлювати за рахунок держбюджету власність іноземних інвесторів, на відміну від наших олігархів, ніхто не буде.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 09 бер, 2023 21:06, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:03

  Investor_K написав:Я в сложные времена работаю охранником АТБ. Всегда на коне.
тю, так на коне - это ж охранник как раз в парке атракционов - каруселей с конями :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:05

  Игорь Алексеевич написав:
  nekefer написав:
  Игорь Алексеевич написав:Всегда много др. вариантов куда можно вложиться, особенно кто давно работает головой, а не лопатой...

куда?

Я же не бюро по трудоустройству.
Я давно занимаюсь разными направлениями и прошёл все кризисы.
У каждого голова на плечах, разные финансы. Как можно советовать...???
Например скажу откройте пицерию... Многие скажут ....херня... Скажу покупайте недвигу за рубежом ..... скажут фигня.... Скажу снимите помещение и делайте услуги населению..... скажут фигня.... и т.п. ..... скажут херня...
Поэтому у каждого должны быть какие то способности, навыки, капитал и он пройдёт легко любые препятствия в жизни...

На дворе был апрель 2022 года. Все сваливали из Украины. Нам с женой предложили купить кафешку, за очень не дорого, потому что хозяин тоже сваливал. Мы махнули рукой и купили. Чтобы было понятно риски, то находимся мы в соседнем с вами городе, который также бомбят. По началу мы даже жалели, а потом с лета народ начал возвращаться, и я понял, что это было самое удачное приобретение в жизни. На сегодня эта кафешка даёт в месяц доход, как цена её покупки.
Невозможно сказать где найдёшь, а где потеряешь. Нет единого рецепта заработка.
Так что, господа, совет вам никто не даст, потому что его нет.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Andrey2512 написав:Лагідне завершення каруселей

це для тих, хто каруселить на останні гроші або на позичені.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:ить кафешку

кафешка не оформлена як ФОПи - що за рідкісний звір?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:На сегодня эта кафешка даёт в месяц доход, как цена её покупки.

о да, ви еще короновируса не видели .
Goodman
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