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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 бер, 2023 21:08
Игорь Алексеевич написав:
Например скажу откройте пицерию... Многие скажут ....херня...
Скажу покупайте недвигу за рубежом ..... скажут фигня....
Скажу снимите помещение и делайте услуги населению..... скажут фигня.... и т.п. ..... скажут херня...
Поэтому у каждого должны быть какие то способности, навыки, капитал и он пройдёт легко любые препятствия в жизни...
бла бла ні про що.
п.1 та 3 - це не вкладення, а робота.
п.2 - ні про що. Купіть щось невідомо де. Ще й будучи невиїзними.
"какие то способности, навыки, капитал" є у кожного, але щось не всі кудись легко проходять.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 21:10
Дюрі-бачі написав: deneg net написав:
ить кафешку
кафешка не оформлена як ФОПи - що за рідкісний звір?
в смысле не оформлена?
ФОП открыт на жену, всё легально
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Додано: Чет 09 бер, 2023 21:14
deneg net написав:
в смысле не оформлена?
ФОП открыт на жену, всё легально
Не зрозуміло сам механізм продажу кафе від одного ФОП іншому ФОП. Зрозуміло як продати приміщення (і то дивно, що воно у власності, а не в оренді) і обладнання, але аж ніяк не кафе в цілому.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 09 бер, 2023 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 21:14
Goodman написав: deneg net написав:
На сегодня эта кафешка даёт в месяц доход, как цена её покупки.
о да, ви еще короновируса не видели .
Ну чего ж не видели? У меня жена занимается гостинично-ресторанным бизнесом, мы не просто так покупали кафешку, и корону пережили ранее.
Когда была корона, то мой бизнес кормил семью, а сейчас жена зарабатывает больше меня.
Для того и существует семья, чтобы поддерживать друг друга
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Додано: Чет 09 бер, 2023 21:19
Дюрі-бачі написав:flysoulfly
ИМХО світові інвестори не в рівних умовах з друзями Єрмака: цікаві активи (земля) їм не продають. І відновлювати за рахунок держбюджету власність іноземних інвесторів, на відміну від наших, ніхто не буде.
бл***, та даже Трамп может через 1-1,5 лет зарубить ВСЮ помощь и "заставить" отдать все те "цікаві активи" , шоб "был мир" - неужели непонятно, почему и нет у нас западных инвесторов мирового уровня сейчас
?
Вы набрали "котлет" и уехали правдами-неправдами, а куда умники денут ту "выгодную землю" еслишо?
Еслишо - так сейчас на дворе толькотолько как сентябрь 1939 начался. Еще.... Только валюта
нал/безнал рулит сейчас
.Инвестиции тут не на часі.
Совсем.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 09 бер, 2023 21:23, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 21:22
Дюрі-бачі написав: deneg net написав:
в смысле не оформлена?
ФОП открыт на жену, всё легально
Не зрозуміло сам механізм продажу кафе від одного ФОП іншому ФОП. Зрозуміло як продати приміщення (і то дивно, що воно у власності, а не в оренді) і обладнання, але аж ніяк не кафе в цілому.
Нічого не зрозумілого тут немає. Приміщення купуються, як зазвичай, через переоформлення прав власності. Обладнання передається по акту передачі. Все інше по договору між ФОПами, якщо в цьому є потреба. В кожному випадку свій механізм, але нічого не зрозумілого, дивного чи протизаконного немає.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 21:25
flysoulfly написав: Дюрі-бачі написав:flysoulfly
ИМХО саме зараз формуються нові олігархи. В кого є гроші - скуповує землю.
В Закарпатье, ну, в самых-самых Карпатах - верю.
В центральній Україні теж. У великій сім'ї ... не лускають.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 21:36
Ромасик написав: flysoulfly написав: Дюрі-бачі написав:flysoulfly
ИМХО саме зараз формуються нові олігархи. В кого є гроші - скуповує землю.
В Закарпатье, ну, в самых-самых Карпатах - верю.
В центральній Україні теж. У великій сім'ї ... не лускають.
ну да, да.
"Летом окончание активной фазы" - слышал, ага.
А шо, токо центр? Например, Кременские леса ОЧЕНЬ ценились, и вокруг Славкурорта, вдоль всего Северского Донца, азовское побережье - вэлкам в кассу! Там шо еще хорошо - очередей нет на покупку, только автоматно-пулеметные...
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 09 бер, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 21:43
deneg net написав: Дюрі-бачі написав: deneg net написав:
в смысле не оформлена?
ФОП открыт на жену, всё легально
Не зрозуміло сам механізм продажу кафе від одного ФОП іншому ФОП. Зрозуміло як продати приміщення (і то дивно, що воно у власності, а не в оренді) і обладнання, але аж ніяк не кафе в цілому.
Нічого не зрозумілого тут немає. Приміщення купуються, як зазвичай, через переоформлення прав власності. Обладнання передається по акту передачі. Все інше по договору між ФОПами, якщо в цьому є потреба. В кожному випадку свій механізм, але нічого не зрозумілого, дивного чи протизаконного немає.
Им вообще не понять...
Я два года назад продал свой раскрученный бизнес с оборудованием, товарам, сайтом, с клиентской базой, с адресами поставщиков и т.д. Также был переоформлен договор аренды пом. на нового владельца.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 21:51
sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Например скажу откройте пицерию... Многие скажут ....херня...
Скажу покупайте недвигу за рубежом ..... скажут фигня....
Скажу снимите помещение и делайте услуги населению..... скажут фигня.... и т.п. ..... скажут херня...
Поэтому у каждого должны быть какие то способности, навыки, капитал и он пройдёт легко любые препятствия в жизни...
бла бла ні про що.
п.1 та 3 - це не вкладення, а робота.
п.2 - ні про що. Купіть щось невідомо де. Ще й будучи невиїзними.
"какие то способности, навыки, капитал" є у кожного, але щось не всі кудись легко проходять.
Недвигу за бугром уже куплена и она сдаётся успешно в аренду, даже не надо мне и выезжать. Или народ ещё работает по тропинкам 90х..))
Сейчас во время войны открыли для себя новое направление в услугах населения. Для этого достаточно иметь неск.комп. и всё в онлайне делается. Конечно ещё надо хорошо раскр. соц. сети, это основное в работе сегодня. Ещё и комиссия от этих услуг имеем до 20% от поставщиков. Ежедневно идут продажи от этого бизнеса и не плохие монеты заходят на карту....как от покупателей услуг, так плюс ещё доплачивают поставщики.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 09 бер, 2023 22:00, всього редагувалось 4 разів.
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