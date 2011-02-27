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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 746747748749>
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:08

  Игорь Алексеевич написав:Например скажу откройте пицерию... Многие скажут ....херня...
Скажу покупайте недвигу за рубежом ..... скажут фигня....
Скажу снимите помещение и делайте услуги населению..... скажут фигня.... и т.п. ..... скажут херня...
Поэтому у каждого должны быть какие то способности, навыки, капитал и он пройдёт легко любые препятствия в жизни...

бла бла ні про що.
п.1 та 3 - це не вкладення, а робота.
п.2 - ні про що. Купіть щось невідомо де. Ще й будучи невиїзними.
"какие то способности, навыки, капитал" є у кожного, але щось не всі кудись легко проходять.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:10

  Дюрі-бачі написав:
  deneg net написав:ить кафешку

кафешка не оформлена як ФОПи - що за рідкісний звір?

в смысле не оформлена?
ФОП открыт на жену, всё легально
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:в смысле не оформлена?
ФОП открыт на жену, всё легально

Не зрозуміло сам механізм продажу кафе від одного ФОП іншому ФОП. Зрозуміло як продати приміщення (і то дивно, що воно у власності, а не в оренді) і обладнання, але аж ніяк не кафе в цілому.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 09 бер, 2023 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:14

  Goodman написав:
  deneg net написав:На сегодня эта кафешка даёт в месяц доход, как цена её покупки.

о да, ви еще короновируса не видели .

Ну чего ж не видели? У меня жена занимается гостинично-ресторанным бизнесом, мы не просто так покупали кафешку, и корону пережили ранее.
Когда была корона, то мой бизнес кормил семью, а сейчас жена зарабатывает больше меня.
Для того и существует семья, чтобы поддерживать друг друга
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:19

  Дюрі-бачі написав:flysoulfly ИМХО світові інвестори не в рівних умовах з друзями Єрмака: цікаві активи (земля) їм не продають. І відновлювати за рахунок держбюджету власність іноземних інвесторів, на відміну від наших, ніхто не буде.
бл***, та даже Трамп может через 1-1,5 лет зарубить ВСЮ помощь и "заставить" отдать все те "цікаві активи" , шоб "был мир" - неужели непонятно, почему и нет у нас западных инвесторов мирового уровня сейчас ?

Вы набрали "котлет" и уехали правдами-неправдами, а куда умники денут ту "выгодную землю" еслишо?
Еслишо - так сейчас на дворе толькотолько как сентябрь 1939 начался. Еще.... :cry:

Только валюта нал/безнал рулит сейчас .
Инвестиции тут не на часі. Совсем.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 09 бер, 2023 21:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:22

  Дюрі-бачі написав:
  deneg net написав:в смысле не оформлена?
ФОП открыт на жену, всё легально

Не зрозуміло сам механізм продажу кафе від одного ФОП іншому ФОП. Зрозуміло як продати приміщення (і то дивно, що воно у власності, а не в оренді) і обладнання, але аж ніяк не кафе в цілому.

Нічого не зрозумілого тут немає. Приміщення купуються, як зазвичай, через переоформлення прав власності. Обладнання передається по акту передачі. Все інше по договору між ФОПами, якщо в цьому є потреба. В кожному випадку свій механізм, але нічого не зрозумілого, дивного чи протизаконного немає.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:25

  flysoulfly написав:
  Дюрі-бачі написав:flysoulfly ИМХО саме зараз формуються нові олігархи. В кого є гроші - скуповує землю.
В Закарпатье, ну, в самых-самых Карпатах - верю.

В центральній Україні теж. У великій сім'ї ... не лускають.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:36

  Ромасик написав:
  flysoulfly написав:
  Дюрі-бачі написав:flysoulfly ИМХО саме зараз формуються нові олігархи. В кого є гроші - скуповує землю.
В Закарпатье, ну, в самых-самых Карпатах - верю.

В центральній Україні теж. У великій сім'ї ... не лускають.
ну да, да. :cry: "Летом окончание активной фазы" - слышал, ага.
А шо, токо центр? Например, Кременские леса ОЧЕНЬ ценились, и вокруг Славкурорта, вдоль всего Северского Донца, азовское побережье - вэлкам в кассу! Там шо еще хорошо - очередей нет на покупку, только автоматно-пулеметные...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 09 бер, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:43

  deneg net написав:
  Дюрі-бачі написав:
  deneg net написав:в смысле не оформлена?
ФОП открыт на жену, всё легально

Не зрозуміло сам механізм продажу кафе від одного ФОП іншому ФОП. Зрозуміло як продати приміщення (і то дивно, що воно у власності, а не в оренді) і обладнання, але аж ніяк не кафе в цілому.

Нічого не зрозумілого тут немає. Приміщення купуються, як зазвичай, через переоформлення прав власності. Обладнання передається по акту передачі. Все інше по договору між ФОПами, якщо в цьому є потреба. В кожному випадку свій механізм, але нічого не зрозумілого, дивного чи протизаконного немає.
Им вообще не понять...
Я два года назад продал свой раскрученный бизнес с оборудованием, товарам, сайтом, с клиентской базой, с адресами поставщиков и т.д. Также был переоформлен договор аренды пом. на нового владельца.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:51

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:Например скажу откройте пицерию... Многие скажут ....херня...
Скажу покупайте недвигу за рубежом ..... скажут фигня....
Скажу снимите помещение и делайте услуги населению..... скажут фигня.... и т.п. ..... скажут херня...
Поэтому у каждого должны быть какие то способности, навыки, капитал и он пройдёт легко любые препятствия в жизни...

бла бла ні про що.
п.1 та 3 - це не вкладення, а робота.
п.2 - ні про що. Купіть щось невідомо де. Ще й будучи невиїзними.
"какие то способности, навыки, капитал" є у кожного, але щось не всі кудись легко проходять.

Недвигу за бугром уже куплена и она сдаётся успешно в аренду, даже не надо мне и выезжать. Или народ ещё работает по тропинкам 90х..))
Сейчас во время войны открыли для себя новое направление в услугах населения. Для этого достаточно иметь неск.комп. и всё в онлайне делается. Конечно ещё надо хорошо раскр. соц. сети, это основное в работе сегодня. Ещё и комиссия от этих услуг имеем до 20% от поставщиков. Ежедневно идут продажи от этого бизнеса и не плохие монеты заходят на карту....как от покупателей услуг, так плюс ещё доплачивают поставщики.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 09 бер, 2023 22:00, всього редагувалось 4 разів.
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