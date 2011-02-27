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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 746747748749
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:51

flysoulfly все, до чого дотягнетесь, скуповуйте, поки ллється кров.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:49

  flysoulfly написав:
  Investor_K написав:Я в сложные времена работаю охранником АТБ. Всегда на коне.
тю, так на коне - это ж охранник как раз в парке атракционов - каруселей с конями :)

шо охраняю, то и имею (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:50

  Ромасик написав:все, до чого дотягнетесь, скуповуйте, поки ллється кров.
сейчас это мне напоминает анекдотичные рекомендации трейдеров типа "не можете купить на "дне" - покупайте частями", "усредняйтесь" :mrgreen: Статистически у всех, следующих таким советам профита не бывает, и деньги заканчиваются быстрее :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:15

  Дюрі-бачі написав:flysoulfly ИМХО саме зараз формуються нові олігархи. В кого є гроші - скуповує землю.
Не так воно і просто пересічному скуповувати землю.
Сидів недавно оце в нотаріуса в черзі, підслуховував. Нотаріус каже продавцю землі, що покупець повинен мати офіційний дохід який зможе підтвердити документами. Оплата в гривнях в банку з рахунка на рахунок. Звонять жінці-покупцю. Ніде не працювала, грошей на дитину не отримувала, ніяких офіційних доходів. Гроші на покупку землі від чоловіка який воює. Отакі тепер ,,олігархи,, Порішали що гроші оформлять як подарунок від матері покупця землі, яка продала якесь майно. :D
alex lem
 
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  #<1 ... 746747748749
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