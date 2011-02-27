Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Ромасик написав:все, до чого дотягнетесь, скуповуйте, поки ллється кров.
сейчас это мне напоминает анекдотичные рекомендации трейдеров типа "не можете купить на "дне" - покупайте частями", "усредняйтесь" Статистически у всех, следующих таким советам профита не бывает, и деньги заканчиваются быстрее
Дюрі-бачі написав:flysoulfly ИМХО саме зараз формуються нові олігархи. В кого є гроші - скуповує землю.
Не так воно і просто пересічному скуповувати землю. Сидів недавно оце в нотаріуса в черзі, підслуховував. Нотаріус каже продавцю землі, що покупець повинен мати офіційний дохід який зможе підтвердити документами. Оплата в гривнях в банку з рахунка на рахунок. Звонять жінці-покупцю. Ніде не працювала, грошей на дитину не отримувала, ніяких офіційних доходів. Гроші на покупку землі від чоловіка який воює. Отакі тепер ,,олігархи,, Порішали що гроші оформлять як подарунок від матері покупця землі, яка продала якесь майно.
moveton написав:Что ж там такого классного начиналось? Ожидания, что всех вкладчиков кинут? Так они тоже слабенько как-то исполняются.
всіх не всіх, але хто ходив в якоробко, той всра!
Такое. С Якоробкой вкладчиков обидел чисто НБУ. Банку денег хватало и его бы прикрыли даже, если бы он услуги конверта не предоставлял вообще. А ожидания были такие, что кинут системно всех потому, что ну никак же не могут столько платить. Пока что почему-то в основном массе наоборот: народ получает свои деньги согласно договоров, банки обижает своим нежеланием идти на следующий круг и мотивирует это отнюдь не страхом, что кинут. Ещё месяц и кидать некого будет и окончательно получится очередная правительственная инициатива, не оправдавшая народных ожиданий