сейчас это мне напоминает анекдотичные рекомендации трейдеров типа "не можете купить на "дне" - покупайте частями", "усредняйтесь" Статистически у всех, следующих таким советам профита не бывает, и деньги заканчиваются быстрее
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 бер, 2023 22:50
Додано: Чет 09 бер, 2023 23:15
Не так воно і просто пересічному скуповувати землю.
Сидів недавно оце в нотаріуса в черзі, підслуховував. Нотаріус каже продавцю землі, що покупець повинен мати офіційний дохід який зможе підтвердити документами. Оплата в гривнях в банку з рахунка на рахунок. Звонять жінці-покупцю. Ніде не працювала, грошей на дитину не отримувала, ніяких офіційних доходів. Гроші на покупку землі від чоловіка який воює. Отакі тепер ,,олігархи,, Порішали що гроші оформлять як подарунок від матері покупця землі, яка продала якесь майно.
Додано: Чет 09 бер, 2023 23:53
Такое. С Якоробкой вкладчиков обидел чисто НБУ. Банку денег хватало и его бы прикрыли даже, если бы он услуги конверта не предоставлял вообще. А ожидания были такие, что кинут системно всех потому, что ну никак же не могут столько платить. Пока что почему-то в основном массе наоборот: народ получает свои деньги согласно договоров, банки обижает своим нежеланием идти на следующий круг и мотивирует это отнюдь не страхом, что кинут. Ещё месяц и кидать некого будет и окончательно получится очередная правительственная инициатива, не оправдавшая народных ожиданий
Додано: П'ят 10 бер, 2023 00:38
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Хто підкаже, в Альянсі хіба досі дають 300 грн за депозит? Бо бачу в таблиці, але ніби мали відмінити
Додано: П'ят 10 бер, 2023 00:49
Подсказывали уже даже в этой теме. Вроде,
Додано: П'ят 10 бер, 2023 00:58
moveton дякую, продовжили значить. 28-го у відділенні казали що не продовжено акцію.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 02:17
Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:31
Курс впаде нижче 38 грн.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:36
Загоняют население в грн.
Как только загонят с депозитами на 6-9мес. в грн., то увидим 40-42. Как раз народ к ёлочке начнет снимать грн.и бегом в обменники...
Фин.поток помощи остановится, то увидим реальный курс и реальные дела в экономике... меньше 60 на табло светится не будет. Бананы с 70грн. уже подготовились...
Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:57
Курс остановился и утром немного пошёл вверх.
Даже Киев и Львов смотрю курс выше, чем в Запорожье, хотя всегда было наоборот.
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