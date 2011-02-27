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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 745746747748
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:09

  Игорь Алексеевич написав:Курс остановился и утром немного пошёл вверх.
Даже Киев и Львов смотрю курс выше, чем в Запорожье, хотя всегда было наоборот. :shock:

ну, вверх от 38,20 он уже ходил :mrgreen:
дуем на воду
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:20

  Игорь Алексеевич написав:Загоняют население в грн.
Как только загонят с депозитами на 6-9мес. в грн., то увидим 40-42. Как раз народ к ёлочке начнет снимать грн.и бегом в обменники...
Фин.поток помощи остановится, то увидим реальный курс и реальные дела в экономике... меньше 60 на табло светится не будет. Бананы с 70грн. уже подготовились... :P

плавали, знаєм
але наразі мандраж від очікування чергової перемоги ПА38 на прийом
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Уважаемые знатоки, а в Рада банке много кто каруселил?
Стоит связываться чи не?
3-4 котлеты хочу закинуть туда
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:41

этот Ukraine Economic Outlook ( Г.Кукуруза с М.Кухаром) в конце прошлого года прогнозировали переизбыток наличной валюты и "будем рекомендовать нацбанку и кабмину" что оптимально весной-летом 2023 либо повышать фиксированный оф.курс $ на 1-3 грн, либо делать его плавающим в небольшом корридоре.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 10 бер, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:43

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Загоняют население в грн.
Как только загонят с депозитами на 6-9мес. в грн., то увидим 40-42. Как раз народ к ёлочке начнет снимать грн.и бегом в обменники...
Фин.поток помощи остановится, то увидим реальный курс и реальные дела в экономике... меньше 60 на табло светится не будет. Бананы с 70грн. уже подготовились... :P

плавали, знаєм
але наразі мандраж від очікування чергової перемоги ПА38 на прийом

Реально доходность конвертдепо сейчас ниже обычного депо в гривне на 3мес. Думаю, что заходить на следующий круг конверта из валюты(фиксируя сразу прибыль в валюте) еще имеет некий смысл, а вот со свежей гривны наверное не стоит.
vcy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:45

  vcy написав:Реально доходность конвертдепо сейчас ниже обычного депо в гривне на 3мес. Думаю, что заходить на следующий круг конверта из валюты(фиксируя сразу прибыль в валюте) еще имеет некий смысл, а вот со свежей гривны наверное не стоит.
депо в гривне даже на 3 мес. - сейчас это совсем рулетка.

а конвертдепо и его реальная доходность - в валюте.
flysoulfly
 
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  #<1 ... 745746747748
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