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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:09
Игорь Алексеевич написав:
Курс остановился и утром немного пошёл вверх.
Даже Киев и Львов смотрю курс выше, чем в Запорожье, хотя всегда было наоборот.
ну, вверх от 38,20 он уже ходил
дуем на воду
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cohan
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:20
Игорь Алексеевич написав:
Загоняют население в грн.
Как только загонят с депозитами на 6-9мес. в грн., то увидим 40-42. Как раз народ к ёлочке начнет снимать грн.и бегом в обменники...
Фин.поток помощи остановится, то увидим реальный курс и реальные дела в экономике... меньше 60 на табло светится не будет. Бананы с 70грн. уже подготовились...
плавали, знаєм
але наразі мандраж від очікування чергової перемоги ПА38 на прийом
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flyman
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:40
Уважаемые знатоки, а в Рада банке много кто каруселил?
Стоит связываться чи не?
3-4 котлеты хочу закинуть туда
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Kostya777
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:41
этот Ukraine Economic Outlook ( Г.Кукуруза с М.Кухаром) в конце прошлого года прогнозировали переизбыток наличной валюты и "будем рекомендовать нацбанку и кабмину" что оптимально весной-летом 2023 либо повышать фиксированный оф.курс $ на 1-3 грн,
либо делать его плавающим в небольшом корридоре.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 10 бер, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:43
flyman написав: Игорь Алексеевич написав:
Загоняют население в грн.
Как только загонят с депозитами на 6-9мес. в грн., то увидим 40-42. Как раз народ к ёлочке начнет снимать грн.и бегом в обменники...
Фин.поток помощи остановится, то увидим реальный курс и реальные дела в экономике... меньше 60 на табло светится не будет. Бананы с 70грн. уже подготовились...
плавали, знаєм
але наразі мандраж від очікування чергової перемоги ПА38 на прийом
Реально доходность конвертдепо сейчас ниже обычного депо в гривне на 3мес. Думаю, что заходить на следующий круг конверта из валюты(фиксируя сразу прибыль в валюте) еще имеет некий смысл, а вот со свежей гривны наверное не стоит.
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vcy
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:45
депо в гривне
vcy написав:
Реально доходность конвертдепо сейчас ниже обычного депо в гривне на 3мес. Думаю, что заходить на следующий круг конверта из валюты(фиксируя сразу прибыль в валюте) еще имеет некий смысл, а вот со свежей гривны наверное не стоит.
даже на 3 мес. - сейчас
это совсем рулетка.
а конвертдепо и его реальная доходность - в валюте.
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flysoulfly
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