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Игорь Алексеевич написав:Загоняют население в грн. Как только загонят с депозитами на 6-9мес. в грн., то увидим 40-42. Как раз народ к ёлочке начнет снимать грн.и бегом в обменники... Фин.поток помощи остановится, то увидим реальный курс и реальные дела в экономике... меньше 60 на табло светится не будет. Бананы с 70грн. уже подготовились...
плавали, знаєм але наразі мандраж від очікування чергової перемоги ПА38 на прийом
этот Ukraine Economic Outlook ( Г.Кукуруза с М.Кухаром) в конце прошлого года прогнозировали переизбыток наличной валюты и "будем рекомендовать нацбанку и кабмину" что оптимально весной-летом 2023 либо повышать фиксированный оф.курс $ на 1-3 грн, либо делать его плавающим в небольшом корридоре.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 10 бер, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Загоняют население в грн. Как только загонят с депозитами на 6-9мес. в грн., то увидим 40-42. Как раз народ к ёлочке начнет снимать грн.и бегом в обменники... Фин.поток помощи остановится, то увидим реальный курс и реальные дела в экономике... меньше 60 на табло светится не будет. Бананы с 70грн. уже подготовились...
плавали, знаєм але наразі мандраж від очікування чергової перемоги ПА38 на прийом
Реально доходность конвертдепо сейчас ниже обычного депо в гривне на 3мес. Думаю, что заходить на следующий круг конверта из валюты(фиксируя сразу прибыль в валюте) еще имеет некий смысл, а вот со свежей гривны наверное не стоит.
vcy написав:Реально доходность конвертдепо сейчас ниже обычного депо в гривне на 3мес. Думаю, что заходить на следующий круг конверта из валюты(фиксируя сразу прибыль в валюте) еще имеет некий смысл, а вот со свежей гривны наверное не стоит.
депо в гривне даже на 3 мес. - сейчас это совсем рулетка.
а конвертдепо и его реальная доходность - в валюте.
этот Ukraine Economic Outlook ( Г.Кукуруза с М.Кухаром) в конце прошлого года прогнозировали переизбыток наличной валюты и "будем рекомендовать нацбанку и кабмину" что оптимально весной-летом 2023 либо повышать фиксированный оф.курс $ на 1-3 грн, либо делать его плавающим в небольшом корридоре.
дивно, якщо надлишок валюти, курс можна рекомендувати знижувати, а не збільшувати
7 листопада 2022, 12:44 Чому НБУ скоро вмовлятиме населення купити долар
Проте, у найближчому майбутньому пом'якшуватимуться і вимоги до роботи з валютою приватних осіб. У цьому переконаний керуючий партнер Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар. На своїй сторінці у фейсбуку він пояснив чому. https://minfin.com.ua/ua/2022/11/07/95205427/