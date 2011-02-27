RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 746747748749>
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:09

  Игорь Алексеевич написав:Курс остановился и утром немного пошёл вверх.
Даже Киев и Львов смотрю курс выше, чем в Запорожье, хотя всегда было наоборот. :shock:

ну, вверх от 38,20 он уже ходил :mrgreen:
дуем на воду
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5360
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:20

  Игорь Алексеевич написав:Загоняют население в грн.
Как только загонят с депозитами на 6-9мес. в грн., то увидим 40-42. Как раз народ к ёлочке начнет снимать грн.и бегом в обменники...
Фин.поток помощи остановится, то увидим реальный курс и реальные дела в экономике... меньше 60 на табло светится не будет. Бананы с 70грн. уже подготовились... :P

плавали, знаєм
але наразі мандраж від очікування чергової перемоги ПА38 на прийом
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30959
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1465 раз.
Подякували: 2625 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Уважаемые знатоки, а в Рада банке много кто каруселил?
Стоит связываться чи не?
3-4 котлеты хочу закинуть туда
Kostya777
 
Повідомлень: 18
З нами з: 12.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:41

этот Ukraine Economic Outlook ( Г.Кукуруза с М.Кухаром) в конце прошлого года прогнозировали переизбыток наличной валюты и "будем рекомендовать нацбанку и кабмину" что оптимально весной-летом 2023 либо повышать фиксированный оф.курс $ на 1-3 грн, либо делать его плавающим в небольшом корридоре.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 10 бер, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1636
З нами з: 13.01.09
Подякував: 675 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:43

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Загоняют население в грн.
Как только загонят с депозитами на 6-9мес. в грн., то увидим 40-42. Как раз народ к ёлочке начнет снимать грн.и бегом в обменники...
Фин.поток помощи остановится, то увидим реальный курс и реальные дела в экономике... меньше 60 на табло светится не будет. Бананы с 70грн. уже подготовились... :P

плавали, знаєм
але наразі мандраж від очікування чергової перемоги ПА38 на прийом

Реально доходность конвертдепо сейчас ниже обычного депо в гривне на 3мес. Думаю, что заходить на следующий круг конверта из валюты(фиксируя сразу прибыль в валюте) еще имеет некий смысл, а вот со свежей гривны наверное не стоит.
vcy
 
Повідомлень: 142
З нами з: 07.06.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:45

  vcy написав:Реально доходность конвертдепо сейчас ниже обычного депо в гривне на 3мес. Думаю, что заходить на следующий круг конверта из валюты(фиксируя сразу прибыль в валюте) еще имеет некий смысл, а вот со свежей гривны наверное не стоит.
депо в гривне даже на 3 мес. - сейчас это совсем рулетка.

а конвертдепо и его реальная доходность - в валюте.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1636
З нами з: 13.01.09
Подякував: 675 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Курс євро в Альянсі сьогодні 39.15. тільки що відкрив. Ну це кому цікаво.
ihorsic
 
Повідомлень: 848
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:59

  flysoulfly написав:
этот Ukraine Economic Outlook ( Г.Кукуруза с М.Кухаром) в конце прошлого года прогнозировали переизбыток наличной валюты и "будем рекомендовать нацбанку и кабмину" что оптимально весной-летом 2023 либо повышать фиксированный оф.курс $ на 1-3 грн, либо делать его плавающим в небольшом корридоре.

дивно, якщо надлишок валюти, курс можна рекомендувати знижувати, а не збільшувати
alter
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 14.05.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

7 листопада 2022, 12:44
Чому НБУ скоро вмовлятиме населення купити долар

Проте, у найближчому майбутньому пом'якшуватимуться і вимоги до роботи з валютою приватних осіб. У цьому переконаний керуючий партнер Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар. На своїй сторінці у фейсбуку він пояснив чому.
https://minfin.com.ua/ua/2022/11/07/95205427/
V2
4
 
Повідомлень: 7838
З нами з: 03.07.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:14

  ihorsic написав:Курс євро в Альянсі сьогодні 39.15. тільки що відкрив. Ну це кому цікаво.
это исходный курс, без учета комиссии 0,3% ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1636
З нами з: 13.01.09
Подякував: 675 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 746747748749>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55738
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26030
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6813
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6775)
10.03.2023 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.