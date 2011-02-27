RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 746747748749
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:19

  alter написав:
  flysoulfly написав:
этот Ukraine Economic Outlook ( Г.Кукуруза с М.Кухаром) в конце прошлого года прогнозировали переизбыток наличной валюты и "будем рекомендовать нацбанку и кабмину" что оптимально весной-летом 2023 либо повышать фиксированный оф.курс $ на 1-3 грн, либо делать его плавающим в небольшом корридоре.

дивно, якщо надлишок валюти, курс можна рекомендувати знижувати, а не збільшувати
они поясняли: при понижении (врЕменном! - другого в обозримом будущем не выйдет) оф.курса -
- и все , у кого есть возможность оставить валютную выручку за кордоном, продолжат стараться ее заводить,
- и недочахнувшие экспортеры дочахнут,
- и утвержденным годовым бюджетом вообще подтереться
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 10 бер, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1636
З нами з: 13.01.09
Подякував: 675 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:25

  V2 написав:7 листопада 2022, 12:44
Чому НБУ скоро вмовлятиме населення купити долар

Проте, у найближчому майбутньому пом'якшуватимуться і вимоги до роботи з валютою приватних осіб. У цьому переконаний керуючий партнер Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар. На своїй сторінці у фейсбуку він пояснив чому.
https://minfin.com.ua/ua/2022/11/07/95205427/

Раз Кухар сказав 31, значить 31
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6015
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:27

  Ромасик написав:
  V2 написав:7 листопада 2022, 12:44
Чому НБУ скоро вмовлятиме населення купити долар

Проте, у найближчому майбутньому пом'якшуватимуться і вимоги до роботи з валютою приватних осіб. У цьому переконаний керуючий партнер Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар. На своїй сторінці у фейсбуку він пояснив чому.
https://minfin.com.ua/ua/2022/11/07/95205427/

Раз Кухар сказав 31, значить 31
он в декабре-январе рекомендовал для экономики на 2023 оптимум около 40,0+
flysoulfly
 
Повідомлень: 1636
З нами з: 13.01.09
Подякував: 675 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:38

ура! понеслась!
на 5 коп вверх! карусель спасена! :cry:
flysoulfly
 
Повідомлень: 1636
З нами з: 13.01.09
Подякував: 675 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:ура! понеслась!
на 5 коп


Вам не стыдно?)
Andrey2512
 
Повідомлень: 496
З нами з: 04.04.22
Подякував: 33 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:10

  flysoulfly написав:ура! понеслась!
на 5 коп вверх! карусель спасена! :cry:

50?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3769
З нами з: 05.05.21
Подякував: 251 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 746747748749
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55738
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26030
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6813
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6775)
10.03.2023 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.