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этот Ukraine Economic Outlook ( Г.Кукуруза с М.Кухаром) в конце прошлого года прогнозировали переизбыток наличной валюты и "будем рекомендовать нацбанку и кабмину" что оптимально весной-летом 2023 либо повышать фиксированный оф.курс $ на 1-3 грн, либо делать его плавающим в небольшом корридоре.
дивно, якщо надлишок валюти, курс можна рекомендувати знижувати, а не збільшувати
они поясняли: при понижении (врЕменном! - другого в обозримом будущем не выйдет) оф.курса - - и все , у кого есть возможность оставить валютную выручку за кордоном, продолжат стараться ее заводить, - и недочахнувшие экспортеры дочахнут, - и утвержденным годовым бюджетом вообще подтереться
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 10 бер, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
V2 написав:7 листопада 2022, 12:44 Чому НБУ скоро вмовлятиме населення купити долар
Проте, у найближчому майбутньому пом'якшуватимуться і вимоги до роботи з валютою приватних осіб. У цьому переконаний керуючий партнер Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар. На своїй сторінці у фейсбуку він пояснив чому. https://minfin.com.ua/ua/2022/11/07/95205427/
V2 написав:7 листопада 2022, 12:44 Чому НБУ скоро вмовлятиме населення купити долар
Проте, у найближчому майбутньому пом'якшуватимуться і вимоги до роботи з валютою приватних осіб. У цьому переконаний керуючий партнер Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар. На своїй сторінці у фейсбуку він пояснив чому. https://minfin.com.ua/ua/2022/11/07/95205427/
Раз Кухар сказав 31, значить 31
он в декабре-январе рекомендовал для экономики на 2023 оптимум около 40,0+