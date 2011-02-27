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Игорь Алексеевич написав:Загоняют население в грн. Как только загонят с депозитами на 6-9мес. в грн., то увидим 40-42. Как раз народ к ёлочке начнет снимать грн.и бегом в обменники... Фин.поток помощи остановится, то увидим реальный курс и реальные дела в экономике... меньше 60 на табло светится не будет. Бананы с 70грн. уже подготовились...
плавали, знаєм але наразі мандраж від очікування чергової перемоги ПА38 на прийом
Реально доходность конвертдепо сейчас ниже обычного депо в гривне на 3мес. Думаю, что заходить на следующий круг конверта из валюты(фиксируя сразу прибыль в валюте) еще имеет некий смысл, а вот со свежей гривны наверное не стоит.
якщо "поміняти на новіші купюри", то можна і далі каруселити, але щоб сильно не пролітати, то ліпше мати певний баланс валюта/гривня, не 50%/50% а 2/3 у валюті на конвертдепо, а 1/3 у грн, в коротких депозитах у грн., або ОВДП
V2 написав:7 листопада 2022, 12:44 Чому НБУ скоро вмовлятиме населення купити долар
Проте, у найближчому майбутньому пом'якшуватимуться і вимоги до роботи з валютою приватних осіб. У цьому переконаний керуючий партнер Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар. На своїй сторінці у фейсбуку він пояснив чому. https://minfin.com.ua/ua/2022/11/07/95205427/