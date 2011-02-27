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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 748749750751>
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:13

  maniachello написав:
  SergIN написав:
  ihorsic написав:Долару в Дніпрі не вдалося взяти і закріпитись на 38.5. відкотилися до 38.4. Коли знову будемо брати висоти?

Висота на наступний тиждень 38.2

высота или глубина?
объё*
:twisted:
карусельщиков
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:45

  vcy написав:
  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Загоняют население в грн.
Как только загонят с депозитами на 6-9мес. в грн., то увидим 40-42. Как раз народ к ёлочке начнет снимать грн.и бегом в обменники...
Фин.поток помощи остановится, то увидим реальный курс и реальные дела в экономике... меньше 60 на табло светится не будет. Бананы с 70грн. уже подготовились... :P

плавали, знаєм
але наразі мандраж від очікування чергової перемоги ПА38 на прийом

Реально доходность конвертдепо сейчас ниже обычного депо в гривне на 3мес. Думаю, что заходить на следующий круг конверта из валюты(фиксируя сразу прибыль в валюте) еще имеет некий смысл, а вот со свежей гривны наверное не стоит.

якщо "поміняти на новіші купюри", то можна і далі каруселити,
але щоб сильно не пролітати, то ліпше мати певний баланс валюта/гривня, не 50%/50%
а 2/3 у валюті на конвертдепо, а 1/3 у грн, в коротких депозитах у грн., або ОВДП
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:48

  V2 написав:7 листопада 2022, 12:44
Чому НБУ скоро вмовлятиме населення купити долар

Проте, у найближчому майбутньому пом'якшуватимуться і вимоги до роботи з валютою приватних осіб. У цьому переконаний керуючий партнер Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар. На своїй сторінці у фейсбуку він пояснив чому.
https://minfin.com.ua/ua/2022/11/07/95205427/

після згвалтування якоробко?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Шановні учаники Клубу!
Як далі жити будемо?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:52

Investor_K, стерпится, слюбится
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:57

Ждать подходящего курса.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:06

по 38,55
ради УБИБа
в последний раз
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:09

  Investor_K написав:Шановні учаники Клубу!
Як далі жити будемо?

Смотря у кого сколько котлет.
Если котлет хотябы 5 каждый месяц, то ждать курса не стоит, и нужно перекладываться даже по 38,2
А если пару котлет в месяц, то можно и подождать.
При большом количестве котлет ждать некогда, потому что в месяц их нужно успеть переложить. Переход котлеты на следующий месяц ломает всю схему карусели, а схема карусели для жирных свинорылов - это оооооочень важно
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:При большом количестве котлет ждать некогда,..

вот-вот, именно непрерывность процесса позволяет либо безболезненно пройти через неприятности, либо... влипнуть на всю катушку по самые помидоры :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:48

  Amethyst написав:
  deneg net написав:При большом количестве котлет ждать некогда,..

вот-вот, именно непрерывность процесса позволяет либо безболезненно пройти через неприятности, либо... влипнуть на всю катушку по самые помидоры :mrgreen:

Здесь свинорылы со стальными яйцами - карусельщики, а слабаки, которые боятся - это матрасники :D
deneg net
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