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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:48
emeta написав:
по 38,55
ради УБИБа
в последний раз
по 38,55 - жируете
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flysoulfly
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:53
deneg net написав:
Смотря у кого сколько котлет.
Если котлет хотябы 5 каждый месяц, то ждать курса не стоит, и нужно перекладываться даже по 38,2
А если пару котлет в месяц, то можно и подождать.
При большом количестве котлет ждать некогда, потому что в месяц их нужно успеть переложить. Переход котлеты на следующий месяц ломает всю схему карусели, а схема карусели для жирных свинорылов - это оооооочень важно
чисто уточню по терминологии: в этом клюбе
"котлета"=100К грн
., правильно?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:01
Ну даа, такая маленькая, я б даже сказал типа фрикаделька )
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Amethyst
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:18
Не,реально признавайтесь..Кто то продолжает страдать херней,или все ждут хотя бы 39 как минимум???Чи втихаря мелочь по карманам тырит кто даже по текущему?? Я честно говоря,ежемесячной схемы не имел,бо це не мой способ заработка,но меньше чем 39.5 учавствовать в этом лохотроне не готов.
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osafly
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:22
osafly написав:
Не,реально признавайтесь..Кто то продолжает страдать херней,или все ждут хотя бы 39 как минимум?
Я честно говоря
меньше чем 39.5 учавствовать в этом лохотроне не готов.
Но есть и такая проблема: необоснованное многомесячное ожидание 39,5 теперь и может оказаться лохотроном.
Те же ,только в профиль.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:28
flysoulfly написав: osafly написав:
Не,реально признавайтесь..Кто то продолжает страдать херней,или все ждут хотя бы 39 как минимум?
Я честно говоря
меньше чем 39.5 учавствовать в этом лохотроне не готов.
Но есть и такая проблема: необоснованное многомесячное ожидание 39,5 теперь и может оказаться лохотроном.
Те же ,только в профиль.
Да лучше ждать при своих,чем страдать муйней за 1тыс.грн с 1К$ и идти на риск в воюющей стране ради копеек,в тот момент,когда снова наметилась тенденция банкопада,возможного аргентинского сценария и прочих негораздов,коих в неньке всегда предостаточно есть и было.
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osafly
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:28
Amethyst написав:
Ну даа, такая маленькая, я б даже сказал типа фрикаделька )
фрикаделька это типа от freаk-at-deal ? Фрик - знаковое обозначение членов клюба100к
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flysoulfly
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:33
Євро буду виводити з каруселі. По долару готовий продовжувати. Південний знизив курс каруселі...
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ihorsic
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:34
osafly написав:
в тот момент,когда снова наметилась тенденция банкопада, возможного аргентинского сценария
имхо, перефантазирована слишком наметка тенденции, особенно аргентинской
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flysoulfly
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