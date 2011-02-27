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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 749750751752753>
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:48

  emeta написав:по 38,55
ради УБИБа
в последний раз
по 38,55 - жируете :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:53

  deneg net написав:Смотря у кого сколько котлет.
Если котлет хотябы 5 каждый месяц, то ждать курса не стоит, и нужно перекладываться даже по 38,2
А если пару котлет в месяц, то можно и подождать.
При большом количестве котлет ждать некогда, потому что в месяц их нужно успеть переложить. Переход котлеты на следующий месяц ломает всю схему карусели, а схема карусели для жирных свинорылов - это оооооочень важно
чисто уточню по терминологии: в этом клюбе "котлета"=100К грн., правильно?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ну даа, такая маленькая, я б даже сказал типа фрикаделька )
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Не,реально признавайтесь..Кто то продолжает страдать херней,или все ждут хотя бы 39 как минимум???Чи втихаря мелочь по карманам тырит кто даже по текущему?? Я честно говоря,ежемесячной схемы не имел,бо це не мой способ заработка,но меньше чем 39.5 учавствовать в этом лохотроне не готов.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:22

  osafly написав:Не,реально признавайтесь..Кто то продолжает страдать херней,или все ждут хотя бы 39 как минимум?
Я честно говоря
меньше чем 39.5 учавствовать в этом лохотроне не готов.
Но есть и такая проблема: необоснованное многомесячное ожидание 39,5 теперь и может оказаться лохотроном.
Те же ,только в профиль.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:28

  flysoulfly написав:
  osafly написав:Не,реально признавайтесь..Кто то продолжает страдать херней,или все ждут хотя бы 39 как минимум?
Я честно говоря
меньше чем 39.5 учавствовать в этом лохотроне не готов.
Но есть и такая проблема: необоснованное многомесячное ожидание 39,5 теперь и может оказаться лохотроном.
Те же ,только в профиль.


Да лучше ждать при своих,чем страдать муйней за 1тыс.грн с 1К$ и идти на риск в воюющей стране ради копеек,в тот момент,когда снова наметилась тенденция банкопада,возможного аргентинского сценария и прочих негораздов,коих в неньке всегда предостаточно есть и было.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:28

  Amethyst написав:Ну даа, такая маленькая, я б даже сказал типа фрикаделька )
фрикаделька это типа от freаk-at-deal ? Фрик - знаковое обозначение членов клюба100к :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Євро буду виводити з каруселі. По долару готовий продовжувати. 38.5 це Ок! Південний знизив курс каруселі...
Востаннє редагувалось ihorsic в П'ят 10 бер, 2023 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:34

  osafly написав:в тот момент,когда снова наметилась тенденция банкопада, возможного аргентинского сценария
имхо, перефантазирована слишком наметка тенденции, особенно аргентинской
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:36

  osafly написав:Не,реально признавайтесь..Кто то продолжает страдать херней,или все ждут хотя бы 39 как минимум???Чи втихаря мелочь по карманам тырит кто даже по текущему?? Я честно говоря,ежемесячной схемы не имел,бо це не мой способ заработка,но меньше чем 39.5 учавствовать в этом лохотроне не готов.

Ну я ж тута рахував, Цей ,,заробіток,, 30(тридцять) гривнів в день з ста тисяч гривнів. Два проїзди на маршрутці. Крохоборство. А якійсь хвахівці попеняли що то ще гарний великий процент.
З понеділка вісім соціяльних позбираю. Буде гарний забіг у кедах. Хай штрейкбрехери бігають з баулами валюти по обмінкам за миску супу. А я записався в ждуни.
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 10 бер, 2023 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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