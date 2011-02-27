RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 750751752753>
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:39

  ihorsic написав:Південний знизив курс каруселі...
это про баксоконверт с 37,44 на 37,34 ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1650
З нами з: 13.01.09
Подякував: 679 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:53

  flysoulfly написав:
  deneg net написав:Смотря у кого сколько котлет.
Если котлет хотябы 5 каждый месяц, то ждать курса не стоит, и нужно перекладываться даже по 38,2
А если пару котлет в месяц, то можно и подождать.
При большом количестве котлет ждать некогда, потому что в месяц их нужно успеть переложить. Переход котлеты на следующий месяц ломает всю схему карусели, а схема карусели для жирных свинорылов - это оооооочень важно
чисто уточню по терминологии: в этом клюбе "котлета"=100К грн., правильно?

ага
а если уж совсем точно, то 2707$ (хотя не везде выходит)
работаем по максимуму
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2943
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:55

  flysoulfly написав:
  osafly написав:в тот момент,когда снова наметилась тенденция банкопада, возможного аргентинского сценария
имхо, перефантазирована слишком наметка тенденции, особенно аргентинской


Ну,если Вас не устраивает аргентинский сценарий,пусть будет Украинский...Там вообще могут на... послать и даже фантиками не выдать.Так Вам спокойнее?? :lol: У нас нужно никогда не терять бдительность,держать нос по ветру и ловить мышей и бодрствовать даже тогда когда спишь :mrgreen:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 29.05.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:00

  osafly написав:Ну,если Вас не устраивает аргентинский сценарий,пусть будет Украинский...Там вообще могут на... послать и даже фантиками не выдать.

Нашли чем напугать. Вы случайно не из-за бугра пишете? А то мы здесь уже ничего не боимся, если что
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2943
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:07

  deneg net написав:
  osafly написав:Ну,если Вас не устраивает аргентинский сценарий,пусть будет Украинский...Там вообще могут на... послать и даже фантиками не выдать.

Нашли чем напугать. Вы случайно не из-за бугра пишете? А то мы здесь уже ничего не боимся, если что
та да :mrgreen:

а "послать и даже фантиками не выдать" - последние раз подобное было реально только при крепких донецких "не порожняках" у власти.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1650
З нами з: 13.01.09
Подякував: 679 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:08

Конец июля, начало августа 22г., когда началась карусель - идиоты, вас киданут, война, куда вы лезите и т.п.
Середина сентября ломанулись в отделения банков все, в том числе и летние паникёры.
Сейчас та же самая ситуация - вышли на форум те, кто жалеет, что не срубил на ровном месте 5 штук баксов за пол года и теперь начинают писать бред....про какой то банкопад.
Так каждый год в далёкое плавание у нас уходят по 3-5 банков....и что???
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6351
З нами з: 13.09.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:13

  osafly написав:
  flysoulfly написав:
  osafly написав:в тот момент,когда снова наметилась тенденция банкопада, возможного аргентинского сценария
имхо, перефантазирована слишком наметка тенденции, особенно аргентинской

Ну,если Вас не устраивает аргентинский сценарий,пусть будет Украинский...Там вообще могут на... послать :
Просто как ликбез:
аргентинский сценарий в Украине - еслишо, это фактический отказ от любой внешней помощи Украине, т.е. неизбежное присоединение областями в педерацию.
Вы о чем? :twisted:
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 10 бер, 2023 23:15, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1650
З нами з: 13.01.09
Подякував: 679 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:14

  deneg net написав:
  Investor_K написав:Шановні учаники Клубу!
Як далі жити будемо?

Смотря у кого сколько котлет.
Если котлет хотябы 5 каждый месяц, то ждать курса не стоит, и нужно перекладываться даже по 38,2
А если пару котлет в месяц, то можно и подождать.
При большом количестве котлет ждать некогда, потому что в месяц их нужно успеть переложить. Переход котлеты на следующий месяц ломает всю схему карусели, а схема карусели для жирных свинорылов - это оооооочень важно

ну да, чим більше котлет, тим більше можливості "усрєдняться"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30979
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1465 раз.
Подякували: 2625 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:21

Закрывал сегодня конвертдепо в Укргзе.
Людей на открытие совсем не было.
Карусельщики в основном через приложение открывают.
Но всё же.
UA
 
Повідомлень: 7517
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2095 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:26

  UA написав:Закрывал сегодня конвертдепо в Укргзе.
Людей на открытие совсем не было.
.
ведь курс они ухудшили :( ,
шоб в отделениях лучше дышалось.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 10 бер, 2023 23:26, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1650
З нами з: 13.01.09
Подякував: 679 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 750751752753>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, Игорь Алексеевич і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55746
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26033
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6817
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3895)
10.03.2023 23:52
Sense Bank (6782)
10.03.2023 23:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.