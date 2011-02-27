|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:39
ihorsic написав:
Південний знизив курс каруселі...
это про баксоконверт с 37,44 на 37,34 ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1650
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 679 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:53
flysoulfly написав: deneg net написав:
Смотря у кого сколько котлет.
Если котлет хотябы 5 каждый месяц, то ждать курса не стоит, и нужно перекладываться даже по 38,2
А если пару котлет в месяц, то можно и подождать.
При большом количестве котлет ждать некогда, потому что в месяц их нужно успеть переложить. Переход котлеты на следующий месяц ломает всю схему карусели, а схема карусели для жирных свинорылов - это оооооочень важно
чисто уточню по терминологии: в этом клюбе
"котлета"=100К грн
., правильно?
ага
а если уж совсем точно, то 2707$ (хотя не везде выходит)
работаем по максимуму
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2943
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 585 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:55
flysoulfly написав: osafly написав:
в тот момент,когда снова наметилась тенденция банкопада, возможного аргентинского сценария
имхо, перефантазирована слишком наметка тенденции, особенно аргентинской
Ну,если Вас не устраивает аргентинский сценарий,пусть будет Украинский...Там вообще могут на... послать и даже фантиками не выдать.Так Вам спокойнее??
У нас нужно никогда не терять бдительность,держать нос по ветру и ловить мышей и бодрствовать даже тогда когда спишь
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1513
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:00
osafly написав:
Ну,если Вас не устраивает аргентинский сценарий,пусть будет Украинский...Там вообще могут на... послать и даже фантиками не выдать.
Нашли чем напугать. Вы случайно не из-за бугра пишете? А то мы здесь уже ничего не боимся, если что
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2943
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 585 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:07
deneg net написав: osafly написав:
Ну,если Вас не устраивает аргентинский сценарий,пусть будет Украинский...Там вообще могут на... послать и даже фантиками не выдать.
Нашли чем напугать. Вы случайно не из-за бугра пишете? А то мы здесь уже ничего не боимся, если что
та да
а "послать и даже фантиками не выдать" - последние раз подобное было реально только при крепких донецких "не порожняках" у власти.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1650
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 679 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:08
Конец июля, начало августа 22г., когда началась карусель - идиоты, вас киданут, война, куда вы лезите и т.п.
Середина сентября ломанулись в отделения банков все, в том числе и летние паникёры.
Сейчас та же самая ситуация - вышли на форум те, кто жалеет, что не срубил на ровном месте 5 штук баксов за пол года и теперь начинают писать бред....про какой то банкопад.
Так каждый год в далёкое плавание у нас уходят по 3-5 банков....и что???
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6351
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:13
osafly написав: flysoulfly написав: osafly написав:
в тот момент,когда снова наметилась тенденция банкопада, возможного аргентинского сценария
имхо, перефантазирована слишком наметка тенденции, особенно аргентинской
Ну,если Вас не устраивает аргентинский сценарий,пусть будет Украинский...Там вообще могут на... послать :
Просто как ликбез:аргентинский сценарий в Украине
- еслишо, это фактический отказ от любой внешней помощи Украине
, т.е. неизбежное присоединение областями в педерацию.
Вы о чем?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 10 бер, 2023 23:15, всього редагувалось 2 разів.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1650
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 679 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:14
deneg net написав: Investor_K написав:
Шановні учаники Клубу!
Як далі жити будемо?
Смотря у кого сколько котлет.
Если котлет хотябы 5 каждый месяц, то ждать курса не стоит, и нужно перекладываться даже по 38,2
А если пару котлет в месяц, то можно и подождать.
При большом количестве котлет ждать некогда, потому что в месяц их нужно успеть переложить. Переход котлеты на следующий месяц ломает всю схему карусели, а схема карусели для жирных свинорылов - это оооооочень важно
ну да, чим більше котлет, тим більше можливості "усрєдняться"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30979
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1465 раз.
- Подякували: 2625 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:21
Закрывал сегодня конвертдепо в Укргзе.
Людей на открытие совсем не было.
Карусельщики в основном через приложение открывают.
Но всё же.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7517
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1689 раз.
- Подякували: 2095 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:26
UA написав:
Закрывал сегодня конвертдепо в Укргзе.
Людей на открытие совсем не было.
.
ведь курс они ухудшили
,
шоб в отделениях лучше дышалось.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 10 бер, 2023 23:26, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1650
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 679 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|55746
|
|
|5
|26033
|
|
|3
|6817
|
|