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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:26
Игорь Алексеевич написав:
Конец июля, начало августа 22г., когда началась карусель - идиоты, вас киданут, война, куда вы лезите и т.п.
На примере Айбоксбанка , и в чем було неправда?
У Айбокса идеальние показатели и ... хлопнули. У людей там по три калети, а Ви тут лозунгами шпарите.
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Goodman
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:30
Goodman написав:
У Айбокса идеальние показатели и ... хлопнули. У людей там по три калети, а Ви тут лозунгами шпарите.
крохотный, зато по_самые_немогу в черном нале, банчишко - это и есть тот предрекаемый великий"банкопад"?
Не стой под стрелой!
Не влезай - убьет!
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flysoulfly
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Додано: Суб 11 бер, 2023 00:01
flysoulfly написав:
Не стой под стрелой!
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Скорее всего - будь осторожен, следи за собой.
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Goodman
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Додано: Суб 11 бер, 2023 00:04
Goodman написав: Игорь Алексеевич написав:
Конец июля, начало августа 22г., когда началась карусель - идиоты, вас киданут, война, куда вы лезите и т.п.
На примере Айбоксбанка , и в чем було неправда?
У Айбокса идеальние показатели и ... хлопнули. У людей там по три калети, а Ви тут лозунгами шпарите.
Лера в 14-15 году закрыла 80 банков и что???
Кстати в то время Фидобанк давал 65% годовых - карусель называлась комун. услуги на 3 месяца. Даже в Укрпочте можно было открывать дело...
Кто первый открывал дело, то получил за полтора года приблиз. от 8штук баксов. Многие прекрасно знали, что с такими процентами он идёт под фонд. И что??? Получили вначале проценты сполна, а потом и через месяц после ВА тело и остатки. Кстати пока получали тело, то и курс ещё вниз ушёл..
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 11 бер, 2023 00:07, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 11 бер, 2023 00:07
UA написав:
Закрывал сегодня конвертдепо в Укргзе.
Людей на открытие совсем не было.
Карусельщики в основном через приложение открывают.
Но всё же.
думаю и онлайн нет желающих. 6,5% в пересчете на год да еще и бегать?
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mephala
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Додано: Суб 11 бер, 2023 00:09
UA написав:
Закрывал сегодня конвертдепо в Укргзе.
Людей на открытие совсем не было.
Карусельщики в основном через приложение открывают.
Но всё же.
Думаю, что в идейке карусельщиков тоже не много )
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mustbe
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