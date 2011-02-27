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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 751752753754
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 08:21

Snower у вас математика "під себе" . Самонавіювання.
А тим часом - 8-15 на годиннику , а курси повзуть :

Зміна курсу

🇺🇸38.50 - 38.70
🇪🇺40.50 - 40.75
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 08:24

  Goodman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Конец июля, начало августа 22г., когда началась карусель - идиоты, вас киданут, война, куда вы лезите и т.п.

На примере Айбоксбанка , и в чем було неправда?
У Айбокса идеальние показатели и ... хлопнули. У людей там по три калети, а Ви тут лозунгами шпарите.

Кто-то на ветке сообщал о четырех котлетах... :roll:
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 08:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Системно важливі банки
Отже, в оновленому переліку 15 фінустанов:

А-Банк;
Креді Агріколь Банк;
Кредобанк;
ОТП Банк;
Ощадбанк;
Банк Південний;
Приватбанк;
ПУМБ;
Райффайзен Банк;
Сенс Банк;
Таскомбанк;
Укргазбанк;
Укрексімбанк;
Укрсиббанк;
Універсал Банк.
Перелік банків затверджено рішенням правління Національного банку України від 8 березня 2023 року № 95-рш «Про визначення системно важливих банків».

Государство ни на что не намекает!)Граждане, будьте блительны!)))
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 08:40

  mustbe написав:
  UA написав:Закрывал сегодня конвертдепо в Укргзе.
Людей на открытие совсем не было.
Карусельщики в основном через приложение открывают.
Но всё же.

Думаю, что в идейке карусельщиков тоже не много )

"Идейка" это специальный банк для мазохистов. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:06

Господа Доброе утро. Как в Пивденном происходит открытие конверт депо? Есть ли там какие-то косяки по входу-выходу или заказу валюты? Можно ли перечислить без комиссии на счёт онлайн под открытие конвертдепо? Ещё не клиент Пивденного
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:11

Алексей77 напевно тре передумати

Зокрема Банк «Південний» отримав письмове застереження за порушення вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Порушення полягає в незабезпеченні здійснення банком на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів аналізу фінансових операцій клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану клієнтів, та документально підтвердженої перевірки джерел походження коштів (активів) клієнтів на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій.
Goodman
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