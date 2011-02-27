Snower у вас математика "під себе" . Самонавіювання.
А тим часом - 8-15 на годиннику , а курси повзуть :
Зміна курсу
🇺🇸38.50 - 38.70
🇪🇺40.50 - 40.75
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 бер, 2023 08:21
Snower у вас математика "під себе" . Самонавіювання.
А тим часом - 8-15 на годиннику , а курси повзуть :
Зміна курсу
🇺🇸38.50 - 38.70
🇪🇺40.50 - 40.75
Додано: Суб 11 бер, 2023 08:24
Кто-то на ветке сообщал о четырех котлетах...
Додано: Суб 11 бер, 2023 08:30
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Системно важливі банки
Отже, в оновленому переліку 15 фінустанов:
А-Банк;
Креді Агріколь Банк;
Кредобанк;
ОТП Банк;
Ощадбанк;
Банк Південний;
Приватбанк;
ПУМБ;
Райффайзен Банк;
Сенс Банк;
Таскомбанк;
Укргазбанк;
Укрексімбанк;
Укрсиббанк;
Універсал Банк.
Перелік банків затверджено рішенням правління Національного банку України від 8 березня 2023 року № 95-рш «Про визначення системно важливих банків».
Государство ни на что не намекает!)Граждане, будьте блительны!)))
Додано: Суб 11 бер, 2023 08:40
Додано: Суб 11 бер, 2023 09:06
Господа Доброе утро. Как в Пивденном происходит открытие конверт депо? Есть ли там какие-то косяки по входу-выходу или заказу валюты? Можно ли перечислить без комиссии на счёт онлайн под открытие конвертдепо? Ещё не клиент Пивденного
Додано: Суб 11 бер, 2023 09:11
Алексей77 напевно тре передумати
Зокрема Банк «Південний» отримав письмове застереження за порушення вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.
Порушення полягає в незабезпеченні здійснення банком на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів аналізу фінансових операцій клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану клієнтів, та документально підтвердженої перевірки джерел походження коштів (активів) клієнтів на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій.
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