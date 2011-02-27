Звісно , вже життя одна критика.
з відкритого джерела - "Пишний є кандидатом юридичних наук (захистив дисертацію на тему «Правовий статус державних банків України»)"
Тому притримуюсь каруселей у Приваті.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 бер, 2023 10:39
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Звісно , вже життя одна критика.
з відкритого джерела - "Пишний є кандидатом юридичних наук (захистив дисертацію на тему «Правовий статус державних банків України»)"
Тому притримуюсь каруселей у Приваті.
Додано: Суб 11 бер, 2023 10:46
Игорь Алексеевич прав. Я в карусели, как и он, с июля 2022. На Айбоксе я успел заработать 1200$ , а потери сейчас составят 180$. Мы в прибыли. А кто прыгнул в карусель пару месяцев назад, то те в пролёте. Всё нужно делать вовремя.
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