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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 752753754755
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Vivat написав:Той список, який дають вже більше 9-10... Тому до нього треба критично відноситися...

Звісно , вже життя одна критика.
з відкритого джерела - "Пишний є кандидатом юридичних наук (захистив дисертацію на тему «Правовий статус державних банків України»)"
Тому притримуюсь каруселей у Приваті.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:46

  Goodman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Конец июля, начало августа 22г., когда началась карусель - идиоты, вас киданут, война, куда вы лезите и т.п.

На примере Айбоксбанка , и в чем було неправда?
У Айбокса идеальние показатели и ... хлопнули. У людей там по три калети, а Ви тут лозунгами шпарите.

Игорь Алексеевич прав. Я в карусели, как и он, с июля 2022. На Айбоксе я успел заработать 1200$ , а потери сейчас составят 180$. Мы в прибыли. А кто прыгнул в карусель пару месяцев назад, то те в пролёте. Всё нужно делать вовремя.
deneg net
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