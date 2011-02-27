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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 бер, 2023 10:39
Vivat написав:
Той список, який дають вже більше 9-10... Тому до нього треба критично відноситися...
Звісно , вже життя одна критика.
з відкритого джерела - "Пишний є кандидатом юридичних наук (захистив дисертацію на тему «Правовий статус державних банків України»)"
Тому притримуюсь каруселей у Приваті.
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Goodman
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Додано: Суб 11 бер, 2023 10:46
Игорь Алексеевич
Goodman написав: Игорь Алексеевич написав:
Конец июля, начало августа 22г., когда началась карусель - идиоты, вас киданут, война, куда вы лезите и т.п.
На примере Айбоксбанка , и в чем було неправда?
У Айбокса идеальние показатели и ... хлопнули. У людей там по три калети, а Ви тут лозунгами шпарите.
прав. Я в карусели, как и он, с июля 2022. На Айбоксе я успел заработать 1200$ , а потери сейчас составят 180$. Мы в прибыли. А кто прыгнул в карусель пару месяцев назад, то те в пролёте. Всё нужно делать вовремя.
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deneg net
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:14
Любые Акции или карусели тем и хороши, кто первооткрыватель. Кто долго думает, то по опыту вижу, что они потом под концовку заходят и встряют по полной.
Кто первый, то даже от входа ВА клиент остаётся в наваре. Кто открылся в середине акции то по 0000, а кто долго думал и осуждал др, то всё равно заходит, но встряёт по полной, т.к. упустил золотое время...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:32
Goodman написав:напевно тре передумати
Банк «Південний» отримав письмове застереження за порушення вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.
нахіба передумати?
читайте: Південний - СИСТЕМНО ВАЖЛИВИЙ банк.
Ну націоналізують за 1грн. - буде державним.
- Не є проблема.
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flysoulfly
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:38
Snower написав:
Учора у США збанкрутував другий за величиною банк -
Silicon valley. Чи потягне це за собою знецінювання долару?
- за какой величиной - фантазий криптоинвесторов?
Потягне? $ ? - ну да, виталикибутерины принципиально перейдут на фублевые карточки и вернутся в свои сызрани на пмж.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:46
Goodman написав:Snower
у вас математика "під себе" . Самонавіювання.
А тим часом - 8-15 на годиннику , а курси повзуть :
Зміна курсу
🇺🇸38.50 - 38.70
🇪🇺40.50 - 40.75
З понеділка виплати погорілцям Форварда
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flyman
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2
Додано: Суб 11 бер, 2023 11:48
Snower написав:
Учора у США збанкрутував другий за величиною банк - Silicon valley. Чи потягне це за собою знецінювання долару?
Якщо долари згорають в системі, то їх стає менше, що веде до здорожчання
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:48
bems654556 написав:mustbe
а в Кредо? и ОТП?
хорошие места, не суетливые.
положил там шото ненужное, через полгода-год вернулся - всьо на том же месте
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:50
Форвард впав у той же день, що й Айбокс, але про виплати Айбоксу поки що не чутно.
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Snower
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:59
Snower написав:Форвард впав у той же день, що й Айбокс, але про виплати Айбоксу поки що не чутно.
Не відповідає дійсності.
Форвард упав в той день, коли ввели тимчасову адміністрацію, тобто 8 лютого.
Айбокс - в день початку ліквідації 8 березня, оскільки ТА не вводили.
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alter
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