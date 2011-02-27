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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 бер, 2023 12:33
Snower написав:
Учора у США збанкрутував другий за величиною
банк - Silicon valley. Чи потягне це за собою знецінювання долару?
Не другий, а шістнадцятий
Це специфічний банк, який фінансував стартапи і т.п.
Ніяких наслідків для долара не буде
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deneg net
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Додано: Суб 11 бер, 2023 12:53
Goodman написав:
На примере Айбоксбанка , и в чем було неправда?
У Айбокса идеальние показатели и ... хлопнули. У людей там по три калети, а Ви тут лозунгами шпарите.
за айбокс 10 раз уже писали почему прикрыли, дело не в успешном финансовом результате.
С понижением наличного курса банки будут вынуждены опускать конвертационный курс, если они еще хотят что-то заработать на комиссиях
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kuzmich
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:02
kuzmich написав:
С понижением наличного курса банки будут вынуждены опускать конвертационный курс, если они еще хотят что-то заработать на комиссиях
Вот так себе и представляю: приходит банк на МВБ и вынуждает ему продавать дешевле курса НБУ потому, что он хочет заработать на комиссиях.
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moveton
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:04
moveton Та й так в них всього 50 коп. для маневру
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:58
moveton написав:
Вот так себе и представляю: приходит банк на МВБ и вынуждает ему продавать дешевле курса НБУ потому, что он хочет заработать на комиссиях.
межбанк работает по фиксированному курсу 36,5686/36,9343
остальное маржа банка на конвертдепо. Например ТАС продает вам по 37.40, комиссионные в 37.4/36,9343 это доход банка
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kuzmich
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