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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 бер, 2023 12:33
Snower написав:
Учора у США збанкрутував другий за величиною
банк - Silicon valley. Чи потягне це за собою знецінювання долару?
Не другий, а шістнадцятий
Це специфічний банк, який фінансував стартапи і т.п.
Ніяких наслідків для долара не буде
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deneg net
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Додано: Суб 11 бер, 2023 12:36
flysoulfly написав: bems654556 написав:mustbe
а в Кредо? и ОТП?
хорошие места, не суетливые.
положил там шото ненужное, через полгода-год вернулся - всьо на том же месте
на счету или на депо? курс там, мягко говоря неоч, а жаль
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bems654556
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Додано: Суб 11 бер, 2023 12:50
flysoulfly А я бы послушал специалиста по Аргентине/Латинской Америке.
Именно сейчас.
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odeshm6
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Додано: Суб 11 бер, 2023 12:53
Goodman написав:
На примере Айбоксбанка , и в чем було неправда?
У Айбокса идеальние показатели и ... хлопнули. У людей там по три калети, а Ви тут лозунгами шпарите.
за айбокс 10 раз уже писали почему прикрыли, дело не в успешном финансовом результате.
С понижением наличного курса банки будут вынуждены опускать конвертационный курс, если они еще хотят что-то заработать на комиссиях
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kuzmich
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:02
kuzmich написав:
С понижением наличного курса банки будут вынуждены опускать конвертационный курс, если они еще хотят что-то заработать на комиссиях
Вот так себе и представляю: приходит банк на МВБ и вынуждает ему продавать дешевле курса НБУ потому, что он хочет заработать на комиссиях.
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moveton
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:04
moveton Та й так в них всього 50 коп. для маневру
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:58
moveton написав:
Вот так себе и представляю: приходит банк на МВБ и вынуждает ему продавать дешевле курса НБУ потому, что он хочет заработать на комиссиях.
межбанк работает по фиксированному курсу 36,5686/36,9343
остальное маржа банка на конвертдепо. Например ТАС продает вам по 37.40, комиссионные в 37.4/36,9343 это доход банка
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kuzmich
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Додано: Суб 11 бер, 2023 14:03
"А на счёт терминологии,то ДС когда-то рассказывал,что пачка это 10 кило,кирпич это 100 000,оптовый обмен от 5 000,раньше было от 10-ти,ну а котлета это от форексников,имеется ввиду все деньги,которые используются для определённых целей."
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Petro2004
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Додано: Суб 11 бер, 2023 14:03
kuzmich написав:
межбанк работает по фиксированному курсу 36,5686/36,9343
остальное маржа банка на конвертдепо. Например ТАС продает вам по 37.40, комиссионные в 37.4/36,9343 это доход банка
Верно. И арифметика подсказывает, что для того, чтобы банк заработал, ему нужно снижать тот курс, который 36,9343. А если он будет снижать числитель, то он в трубу вылетит.
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moveton
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Додано: Суб 11 бер, 2023 14:26
mephala написав: UA написав:
Закрывал сегодня конвертдепо в Укргзе.
Людей на открытие совсем не было.
Карусельщики в основном через приложение открывают.
Но всё же.
сомневаюсь что есть и онлайн желающие.
6,5% в пересчете на год да еще и бегать?
хотя все может быть...
Не зовсім так:
1) Для розміщення 100К грн. в міс. потрібно: 2601$ = 100000 : 38,44 (курс на сьогодні)
2) Отримуємо від розміщеного валютного депозиту: 2670$ = 100000 : 37,44 в день розміщення (!), фізично забираємо через 3 міс.
3) Тому дохід з одного депо: 2670 – 2601 = 69$ в міс., або 2670 : 2601 = 1,0265, або по вашому 2,65% в міс., або 2,65% * 12 = 31,8% в рік.
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