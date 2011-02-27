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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 бер, 2023 14:34
[quote="5552533:Petro2004"][quote="5552323:mephala"][quote="5552309:UA"]Закрывал
3) Тому дохід з одного депо: 2670 – 2601 = 69$ в міс., А не за три месяца ?
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Frez
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Додано: Суб 11 бер, 2023 14:37
Petro2004 дивні ваші розрахунки. Самі визнаєте що депо забираєте через 3 місяці а доход в 69 USD вважаєте доходом за місяць і тому множите потім на 12. Але це доход по суті за квартал тому множити треба на 4 а не на 12. Тобто в підсумку реальна ставка вийде втричі меншою - трохи більше 10% річних
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Alien
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Додано: Суб 11 бер, 2023 14:39
Всё же есть в таблице:
Банк: УкрГаз
Итоговый курс: 37.6867
Обменки: 38.44
Затраты: 2 613.81 $ = 100 474.88 грн
Снятие: 2 666.05 = 2 666.00 + 0.05
Профит: 2.00% = 52 $ = 2 008 грн
Профит за 1$: 0.75 грн
Годовых: 8.24% (чист) = 10.23% (гряз)
Место: 39 из 50
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mustbe
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Додано: Суб 11 бер, 2023 14:39
2+2=5...
Поэтому у людей и получается 69% за один мес.
Помню, что то было на подобие в Ералаше...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 11 бер, 2023 14:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 14:40
Snower написав:
Учора у США збанкрутував другий за величиною банк - Silicon valley. Чи потягне це за собою знецінювання долару?
Крипто компании что там держали деньги тоже в минуса уйдут. Биток уже начал дёргаться ниже 20к , хотя недавно шёл на 25 и выше .
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Frez
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Додано: Суб 11 бер, 2023 15:06
kuzmich написав:
С понижением наличного курса банки будут вынуждены опускать конвертационный курс, если они еще хотят что-то заработать на комиссиях
это понижение конверткурса будет с ближайшего понедельника или с июня?
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flysoulfly
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Додано: Суб 11 бер, 2023 15:28
mustbe написав:
Всё же есть в таблице:
Банк: УкрГаз
Итоговый курс: 37.6867
Обменки: 38.44
Затраты: 2 613.81 $ = 100 474.88 грн
Снятие: 2 666.05 = 2 666.00 + 0.05
Профит: 2.00% = 52 $ = 2 008 грн
Профит за 1$: 0.75 грн
Годовых: 8.24% (чист) = 10.23% (гряз)
Место: 39 из 50
а де колонка дохідності?
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flyman
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