Очевидно, что для власти и регуляторов главную опасность представляют неконтролируемые финансовые потоки. А потоки эти, друзья мои, очень серьезные. По состоянию на конец 2022 года Silvergate переводил примерно $750 млрд. в год, а Signature перемещал около $1 трлн. в год в своих платежных сетях. ЭТО 15% всех объемов транзакций VISA. Да я вам скажу больше - они делают 0,7% всех банковских переводов в мире. Помимо создания полезной инфраструктуры для криптосообщества эти сети стали настоящими рассадниками отмывания денег в масштабах, которых человечество не видело. Поэтому сегодня сложно с уверенностью сказать, что американский регулятор (а его примеру последуют многие) не возьмется всерьез за крипту и не “уронит” рынок.