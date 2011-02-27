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Petro2004 дивні ваші розрахунки. Самі визнаєте що депо забираєте через 3 місяці а доход в 69 USD вважаєте доходом за місяць і тому множите потім на 12. Але це доход по суті за квартал тому множити треба на 4 а не на 12. Тобто в підсумку реальна ставка вийде втричі меншою - трохи більше 10% річних
moveton написав:Вот так себе и представляю: приходит банк на МВБ и вынуждает ему продавать дешевле курса НБУ потому, что он хочет заработать на комиссиях.
межбанк работает по фиксированному курсу 36,5686/36,9343 остальное маржа банка на конвертдепо. Например ТАС продает вам по 37.40, комиссионные в 37.4/36,9343 это доход банка
36,9343 - это курс , по которому нбу продает безнал банку для размещения депо . НБУ продавал уже наличку за безнал , вроде за 0,5 % комиссии . так что уже 37,11 получается где-то. Да, в некоторых случаях это может быть наличка банка или с прихода клиентов или еще что-то . Или, возможно, некоторым банкам аля привату продавали 1 к 1.
Цифр можно нарисовать много, всяких-разных. Если их все выводить в колонки - таблица разрастётся вправо до неприличных размеров. Поэтому собрал всю расширенную инфу в подсказку к колонке "Итоговый курс". Ну и дабл-кликнуть можно по этой ячейке, нарисуется окошко с этой инфой
Очевидно, что для власти и регуляторов главную опасность представляют неконтролируемые финансовые потоки. А потоки эти, друзья мои, очень серьезные. По состоянию на конец 2022 года Silvergate переводил примерно $750 млрд. в год, а Signature перемещал около $1 трлн. в год в своих платежных сетях. ЭТО 15% всех объемов транзакций VISA. Да я вам скажу больше - они делают 0,7% всех банковских переводов в мире. Помимо создания полезной инфраструктуры для криптосообщества эти сети стали настоящими рассадниками отмывания денег в масштабах, которых человечество не видело. Поэтому сегодня сложно с уверенностью сказать, что американский регулятор (а его примеру последуют многие) не возьмется всерьез за крипту и не “уронит” рынок.