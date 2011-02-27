nord написав:
Кто-то на ветке сообщал о четырех котлетах...
Три ходки успішні, дві - ні. В чому проблема? А якоробка була як мінімум 1 із 5.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:27
Три ходки успішні, дві - ні. В чому проблема? А якоробка була як мінімум 1 із 5.
Додано: Суб 11 бер, 2023 17:35
Так, як ви рахуєте, рахують – банкіри, які мені теж пояснювали, що потрібно ділити на 3 міс. та бухгалтери. Питання тільки в іншому, - гроші отримали прибуток за 1 годину: обміняв $, закинув на картку, розмістив депозит. То що вони будуть тіліпатись 3 міс. без діла, - ну то таке. Якщо ви будете чекати завершення 3-х місячного депозиту, то ясне діло, що дохід потрібно ділити на 3! Я ж далі, - у 2-му та 3-му місяці, знову розміщую депозити! А в 4-му вже розміщую гроші з 1-го місяця.
Тобто в мене не 3-х місячні депозити, а 1-но місячні.
Додано: Суб 11 бер, 2023 17:39
Додано: Суб 11 бер, 2023 17:40
Ералаш – це коли ваші знайомі за 9 міс. прокатались 3 круги на 3 міс. депозитах, в той час коли інші вже покрутились 9 кругів за 9 міс. – отакий він фокус-покус!
Тому у нас 2+2=5, а у вас 2+2=3.
Додано: Суб 11 бер, 2023 17:43
Ясно. Ви хвінансовий геній. Продовжуйте рахувати за своєю методою. Грошей воно звичайно вам не додасть але забезпечить самовдоволення як круто ви заробляєте. Тільки маленька порада - не пишіть про власну методу на цьому ХВорумі. Тут на вашу жаль більшість рахує саме як бухгалтери та економісти (по вашому банкіри), а тому вашої "генеральної" методи достойної "шнобелівської премії" просто не зрозуміє .
Успіхів
Додано: Суб 11 бер, 2023 17:44
Додано: Суб 11 бер, 2023 17:46
Ок. тоді вчіть арифметику 3-го класу.
Додано: Суб 11 бер, 2023 18:03
Petro2004 Попробую объяснить в рамках вашей парадигмы... Ну, так у вас ежемесячный доход 69$ получается на сумме 8100 долларов, которая все время в деле. А не на сумме 2700.
Додано: Суб 11 бер, 2023 18:06
нормальні люди рахують профіт в валюті за рік (тому що у вас може буде в лютому відкрито 10 депо в березні 8, а квітні 2 (тому що курс 37,7 і ви стали ждуном)
3 міс. конверт депо -це профит за 3 місяця (вам тут вже декілька форумчан пояснили),
і не пишіть дурниці , краще спокійно порахуйте
і коли ви вважаєте що ви принесли в банк 100к гривен і через 30хвилин у вас 2680дол-це помилка, долари треба принести додому, а не папірець (а веселіше -коли он-лайн), навіть папірця не має (тільки договір на е-майл)
тут народ з досвідом- вже не одного собаку з'їв на депо
а ви намагаєтесь розсмішити коміка
Додано: Суб 11 бер, 2023 18:10
Petro2004 Спробуйте зрозуміти. А як не спробуєте... То ми хоч з вас ще раз посміємось)))
Значить так, у вас є припустим 3000$. І ви кладете в січні 1000$ на тримісячне конверт-депо, в лютому тисячу і в березні. І потім відповідно в квітні продовжуєте.
Але насправді геть всю суму можна було розмістити в січні, на декілька банків, не суть. А суть в тім, що якщо вже карусель запущена (в нашому випадку, говоримо про стан справ, починаючи з березня), то немає значення, чи у вас три депо по тисячі, чи одне на три. Прибуток за місяць по кожному депо однаковий, і він дорівнює річній відсотковій ставці / 12.
А ваш розрахунок, нагадаю, для тримісячного депо 2670-2601=69$... Ви цю суму отримаєте через три місяці, хоч і зафіксували її зразу.
Але ваше право вважати це доходом за один місяць. Правда, за два інших місяці вам треба собі в вашу бухгалтерську табличку записати дохідність депозиту в розмірі 0%. Знаєте, наче то акції в магазах - друга шоколадка безкоштовно. Так от у вас другий і третій місяць безкоштовно))
А ще один момент: ви втрачаєте відсотки за перші два місяці, так як у вас тоді була не вся сума в каруселі. Але це таке, не основна проблема тут взагалі, в точці стиковки вашого світу з реальністю...
А ще, коли ви говорите про міфічних "банкірів", наче протиставляючи себе їм, то якось мимовільно вимальовується портрет фріка, відстороненого від світу цього... Знаєте, подібні до вас персони культи засновують - ну або в них ходять... Ще на всякі теми про жидомасонів фантазують... Якийсь такий портрет мимовільно (!) складається під враженням від спілкування з вами.
Востаннє редагувалось 042013 в Суб 11 бер, 2023 18:16, всього редагувалось 3 разів.
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