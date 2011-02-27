Додано: Суб 11 бер, 2023 18:10

Petro2004 Спробуйте зрозуміти. А як не спробуєте... То ми хоч з вас ще раз посміємось)))



Значить так, у вас є припустим 3000$. І ви кладете в січні 1000$ на тримісячне конверт-депо, в лютому тисячу і в березні. І потім відповідно в квітні продовжуєте.



Але насправді геть всю суму можна було розмістити в січні, на декілька банків, не суть. А суть в тім, що якщо вже карусель запущена (в нашому випадку, говоримо про стан справ, починаючи з березня), то немає значення, чи у вас три депо по тисячі, чи одне на три. Прибуток за місяць по кожному депо однаковий, і він дорівнює річній відсотковій ставці / 12.



А ваш розрахунок, нагадаю, для тримісячного депо 2670-2601=69$... Ви цю суму отримаєте через три місяці, хоч і зафіксували її зразу.



Але ваше право вважати це доходом за один місяць. Правда, за два інших місяці вам треба собі в вашу бухгалтерську табличку записати дохідність депозиту в розмірі 0%. Знаєте, наче то акції в магазах - друга шоколадка безкоштовно. Так от у вас другий і третій місяць безкоштовно))



А ще один момент: ви втрачаєте відсотки за перші два місяці, так як у вас тоді була не вся сума в каруселі. Але це таке, не основна проблема тут взагалі, в точці стиковки вашого світу з реальністю...

А ще, коли ви говорите про міфічних "банкірів", наче протиставляючи себе їм, то якось мимовільно вимальовується портрет фріка, відстороненого від світу цього... Знаєте, подібні до вас персони культи засновують - ну або в них ходять... Ще на всякі теми про жидомасонів фантазують... Якийсь такий портрет мимовільно (!) складається під враженням від спілкування з вами.