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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 бер, 2023 18:10
Не мешайте человеку думать, что он в несчастном газике имеет 30+ % годовых.
Может, ему так жить легче
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:18
Petro2004 написав: Alien написав:Petro2004
дивні ваші розрахунки. Самі визнаєте що депо забираєте через 3 місяці а доход в 69 USD вважаєте доходом за місяць і тому множите потім на 12. Але це доход по суті за квартал тому множити треба на 4 а не на 12. Тобто в підсумку реальна ставка вийде втричі меншою - трохи більше 10% річних
Так, як ви рахуєте, рахують – банкіри, які мені теж пояснювали, що потрібно ділити на 3 міс. та бухгалтери. Питання тільки в іншому, - гроші отримали прибуток за 1 годину: обміняв $, закинув на картку, розмістив депозит. То що вони будуть тіліпатись 3 міс. без діла, - ну то таке. Якщо ви будете чекати завершення 3-х місячного депозиту, то ясне діло, що дохід потрібно ділити на 3! Я ж далі, - у 2-му та 3-му місяці, знову розміщую депозити! А в 4-му вже розміщую гроші з 1-го місяця.
Тобто в мене не 3-х місячні депозити, а 1-но місячні.
якщо так рахувати то тоді ви не правильно берете кількість грошей в обороті до яких рахується прибуток. бо тоді 69 баксів до 300К грн потрібно рахувати.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:32
Petro2004 написав:
як же мені щомісячний дохід рахувати? Може по-квартально?
Ви вже порахували дохід поквартально.
Petro2004 написав:
дохід з одного депо: 2670 – 2601 = 69$ в міс., або 2670 : 2601 = 1,0265, або по вашому 2,65%
Знаючи нього, можете порахувати і річний, і місячний
2,65% * 4 = 10,6% річний
2,65% / 3 = 0,88(3)% місячний
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