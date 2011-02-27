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Alien написав:Petro2004 дивні ваші розрахунки. Самі визнаєте що депо забираєте через 3 місяці а доход в 69 USD вважаєте доходом за місяць і тому множите потім на 12. Але це доход по суті за квартал тому множити треба на 4 а не на 12. Тобто в підсумку реальна ставка вийде втричі меншою - трохи більше 10% річних
Так, як ви рахуєте, рахують – банкіри, які мені теж пояснювали, що потрібно ділити на 3 міс. та бухгалтери. Питання тільки в іншому, - гроші отримали прибуток за 1 годину: обміняв $, закинув на картку, розмістив депозит. То що вони будуть тіліпатись 3 міс. без діла, - ну то таке. Якщо ви будете чекати завершення 3-х місячного депозиту, то ясне діло, що дохід потрібно ділити на 3! Я ж далі, - у 2-му та 3-му місяці, знову розміщую депозити! А в 4-му вже розміщую гроші з 1-го місяця. Тобто в мене не 3-х місячні депозити, а 1-но місячні.
якщо так рахувати то тоді ви не правильно берете кількість грошей в обороті до яких рахується прибуток. бо тоді 69 баксів до 300К грн потрібно рахувати.
prodigy написав:нормальні люди рахують профіт в валюті за рік (тому що у вас може буде в лютому відкрито 10 депо в березні 8, а квітні 2
отож! полгода назад про это говорил, шо многие цыплят не по тому времени года считают, раскатали губы на круглогодичную карусель и под эту фэнтэзийную будущую прибыль уже и чуть ли не кредитов набрать хотели
prodigy написав:нормальні люди рахують профіт в валюті за рік (тому що у вас може буде в лютому відкрито 10 депо в березні 8, а квітні 2
отож! полгода назад про это говорил, шо многие цыплят не по тому времени года считают, раскатали губы на круглогодичную карусель и под эту фэнтэзийную будущую прибыль уже и чуть ли не кредитов набрать хотели
Цікаво як у цій ,,валютній річній дохідності,, погорільці ,,Тивящику,, порахують свої втрати. І простою грошей без каруселів, поки виплатять по хвонду грабування. І 1000 гривнів приблизно.
alex lem написав: Цікаво як у цій ,,валютній річній дохідності,, погорільці ,,Тивящику,, порахують свої втрати. І простою грошей без каруселів, поки виплатять по хвонду грабування. І 1000 гривнів приблизно.
считать они могут как угодно, кто по календарному году, кто по карусельному, кто по лунному, но профит= $$$ стало в руках - $$ было в руках - $-ый эквивалент(на момент трат) гривневых затрат на валерьянку/кофе/кеды/аренду самоката и электрички